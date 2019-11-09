Футбол
Metaratings«Лестер» победил «Арсенал» и вышел на второе место в АПЛ
Джонни Эванс
|55′
Айосе Перес
Демарай Грэй
|60′
Джейми Варди
|68′
Харви Барнс
Деннис Прат
|74′
Джеймс Мэддисон
|75′
|77′
Роб Холдинг
Николас Пепе
|80′
Лукас Торрейра
Джо Уиллок
|88′
Эктор Бельерин
|52%
|Владение мячом
|48%
|88%
|Процент точных передач
|82%
|8
|Удары в сторону ворот
|3
|7
|Удары в створ ворот
|1
|2
|Сейвы вратарём
|5
|1
|Офсайды
|2
|5
|Угловые
|4
|11
|Отборы
|7
|11
|Фолы
|10
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Лестер
Расстановка 4‑5‑1
1
Шмейхель
21
Перейра
6
Эванс
4
Сёюнджю
3
Чилуэлл
7
Грэй
25
Ндиди
8
Тилеманс
10
Мэддисон
26
Прат
9
Варди
1
Лено
21
Чемберс
23
Луиз
19
Пепе
2
Бельерин
28
Уиллок
10
Озил
29
Гендузи
31
Колашинац
9
Ляказетт
14
Обамеянг
Арсенал
Расстановка 3‑5‑2
В матче 12-го тура АПЛ «Лестер» одержал победу над «Арсеналом» со счетом 2:0. Забитыми мячами в составе «лисов» отметились Джейми Варди и Джеймс Мэддисон.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 21:18, Ашберн
Футбол
Гол Головина принёс «Монако» победу над «Дижоном» в матче Лиги 1
«Монако» одержал победу над «Дижоном» в матче 13-го тура французской Лиги 1.
RT на русском 16:04
Политика
Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП
«За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.
REGNUM 09:57
Политика
Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг поборется за пост президента США
За несколько часов до закрытия регистрации имя миллиардера Майкла Блумберга оказалось в списке кандидатов на пост президента США от Демократической партии.
Pravda.Ru 05:04
Политика
Китайские СМИ оценили шансы НАТО на захват Калининграда
Силы НАТО смогут захватить Калининградскую область приблизительно за двое суток, в случае военного конфликта с Россией в Прибалтике.
Известия 19:54
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском 09:44
Происшествия
ИГ подтвердила причастность к атаке на границе Таджикистана
Коммерсантъ вчера в 15:37
Происшествия
Кот спас ребенка от падения с лестницы
Телеканал 360° 07 ноября в 04:59
Здоровье
Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач
Как сообщает ToDay News Ufa, ученые США предупреждают, что большинству пожилых людей категорически нельзя принимать ряд лекарств, а точнее 6. В этот список вошли: Антихолинергические антигистаминные препараты.
ToDay News Ufa 07 ноября в 06:01
Общество
В Москве умер Паша Фейсконтроль
Павел Пичугин, более известный как Паша Фейсконтроль, скончался в Москве.
RT на русском 15:13
Политика
Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета
Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru 13:44
Происшествия
В российской школе сорвали массовую бойню с бомбами, мачете и булавой
Кунгурский городской суд (Пермский край) вынес приговор в отношении несовершеннолетнего студента местного колледжа, который планировал массовое убийство в школе.
Lenta.ru вчера в 18:24
Общество
Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
ТАСС вчера в 13:09
Наука
Комнатные растения не очищают воздух в помещении
Уфимские Заметки 07 ноября в 08:02
Экономика
Saudi Aramco объявила даты подписки на IPO для инвесторов
Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco рассказала о датах подписки на первичное размещение акций (IPO).
Газета.Ru 17:09
Политика
Вице-премьер Украины призвал «научиться жить» рядом с Россией
Украине нужно научиться жить рядом с Россией, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
РИА Новости 15:06
Здоровье
Несовместимые с алкоголем продукты назвали медики
Алкогольные напитки наносят вред здоровью человека, а в сочетании с некоторыми продуктами еще больший.
ToDay News Ufa вчера в 03:21
Общество
В России могут начать поощрять аккуратных водителей в 2020 году
Вице-премьер России Максим Акимов заявил о возможном запуске системы поощрения аккуратного стиля вождения в тестовом режиме в стране в 2020 году.
RT на русском 13:26
Единоборства
Магомедшарипов победил американца Каттара на турнире UFC в Москве
Российский боец Забит Магомедшарипов выиграл у американца Кэлвина Каттара в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Известия 17:19
Авто
В Сети появились фотографии редкого ЗАЗ «Спорт-900»
В Сети появились уникальные фотографии первого советского купе ЗАЗ «Спорт-900».
Автоновости дня 05:46
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева пожаловалась на ненасытность Павла Воли
Российская телеведущая, бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева пожаловалась, что ее муж — комик Павел Воля — ненасытный в постели.
Мойка78 17:05
Шоу-бизнес
Разин заявил об улучшении состояния здоровья Заворотнюк
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил об улучшении состояния здоровья Анастасии Заворотнюк, соответствующий пост он разместил в своем Instagram.
РИА Новости 19:13
Политика
Оппозиция в Боливии захватила государственные СМИ
Оппозиционные силы в Боливии захватили государственную радиостанцию Patria Nueva (RPN) и национальный телеканал Bolivia TV (BTV).
ТК Звезда 20:59
Гаджеты
15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 11
15 смартфонов китайских брендов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию прошивки MIUI 11 на базе мобильной операционной системы Android 10.
UfacityNews.ru вчера в 13:38
Общество
В Карелии чиновник предложил расстреливать граждан за жалобы
Глава администрации Олонецкого муниципального района республики Карелия Сергей Прокопьев в буквальном смысле предложил расстреливать тех, кто жалуется властям на нерешенные проблемы.
Общая газета.RU вчера в 16:54
Армия и оружие
Ровно 50 лет назад США «подарили» СССР секретный беспилотный разведчик
Красная весна 07:08
Космос
Китай поделился планами по исследованию планет
Издание China Daily сообщило, что полеты на Луну китайский астронавтов станут научно-техническим фундаментом для пилотируемых полетов на Марс.
Ferra 08:34
Армия и оружие
Украина и ДНР начали разведение сил в Петровском
RT на русском 10:36