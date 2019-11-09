Футбол

MetaratingsMetaratings«Лестер» победил «Арсенал» и вышел на второе место в АПЛ

Лестер — Арсенал
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Кинг Пауэр»
Джонни Эванс
55′
Айосе Перес
Демарай Грэй
60′
Джейми Варди
68′
Харви Барнс
Деннис Прат
74′
Джеймс Мэддисон
75′
77′
Роб Холдинг
Николас Пепе
80′
Лукас Торрейра
Джо Уиллок
88′
Эктор Бельерин
В матче 12-го тура АПЛ «Лестер» одержал победу над «Арсеналом» со счетом 2:0. Забитыми мячами в составе «лисов» отметились Джейми Варди и Джеймс Мэддисон.
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