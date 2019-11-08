В матче 12-го тура АПЛ «Лестер» одержал победу над «Арсеналом» со счетом 2:0. Забитыми мячами в составе «лисов» отметились Джейми Варди и Джеймс Мэддисон.

«Лестер» победил «Арсенал» и вышел на второе место в АПЛ

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