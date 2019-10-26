Футбол

Вести.RuВести.Ru«Лестер» расправился с «Саутгемптоном»

Саутгемптон — Лестер
0 – 9
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Сент-Мэрис»
10′
Бенджамин Чилуэлл
Райан Бертран
12′
17′
Юри Тилеманс
19′
Айосе Перес
39′
Айосе Перес
45′
Джейми Варди
Дэнни Ингз
Джекенг Стивенс
46′
Янник Вестергор
Кевин Данзо
46′
57′
Айосе Перес
58′
Джейми Варди
Ян Валери
Стюарт Армстронг
70′
72′
Харви Барнс
Марк Олбрайтон
74′
Айосе Перес
Демарай Грэй
85′
Джеймс Мэддисон
90′+4′
Джейми Варди
Еще до перерыва счет вырос до 5:0. После перерыва "Лестер" отравил еще четыре мяча в ворота Ангуса Ганна. По три гола в составе победителей провели Айосе Санчес и Джейми Варди. По одному разу отличились Бен Чилвелл, Юри Тилеманс и Джеймс Мэддисон.
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