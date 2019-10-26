Футбол
Вести.Ru«Лестер» расправился с «Саутгемптоном»
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Сент-Мэрис»
|10′
Бенджамин Чилуэлл
Райан Бертран
|12′
|17′
Юри Тилеманс
|19′
Айосе Перес
|39′
Айосе Перес
|45′
Джейми Варди
Дэнни Ингз
Джекенг Стивенс
|46′
Янник Вестергор
Кевин Данзо
|46′
|57′
Айосе Перес
|58′
Джейми Варди
Ян Валери
Стюарт Армстронг
|70′
|72′
Харви Барнс
Марк Олбрайтон
|74′
Айосе Перес
Демарай Грэй
|85′
Джеймс Мэддисон
|90′+4′
Джейми Варди
|27%
|Владение мячом
|73%
|63%
|Процент точных передач
|86%
|1
|Удары в сторону ворот
|4
|3
|Удары в створ ворот
|16
|8
|Сейвы вратарём
|3
|1
|Офсайды
|–
|2
|Угловые
|7
|15
|Отборы
|4
|3
|Фолы
|12
|–
|Желтые карточки
|–
|1
|Красные карточки
|–
Саутгемптон
Расстановка 3‑4‑3
28
Ганн
35
Беднарек
3
Йосида
38
Данзо
17
Армстронг
14
Ромеу
23
Хейбьерг
21
Бертран
16
Уорд-Проуз
5
Стивенс
22
Редмонд
1
Шмейхель
21
Перейра
6
Эванс
4
Сёюнджю
3
Чилуэлл
8
Тилеманс
25
Ндиди
10
Мэддисон
7
Грэй
9
Варди
3 ×
11
Олбрайтон
Лестер
Расстановка 4‑3‑3
По три гола в составе победителей провели Айосе Санчес и Джейми Варди. По одному разу отличились Бен Чилвелл, Юри Тилеманс и Джеймс Мэддисон. "Лестер" одержал самую крупную гостевую победу в истории английской премьер-лиги.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 21:36, Ашберн
Космос
Озоновая дыра над Антарктидой достигла минимальных размеров
Общество
Около миллиона человек вышли на митинг в Сантьяго
«В столице собралась мирная манифестация численностью около 1 миллиона человек», — написала Рубилар в своём Twitter.
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+»
«Джокер» официально стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» (R) — сегодня сборы ленты Тодда Филлипса превысили 788 млн долларов.
Финансы
Центробанк РФ может снова понизить ключевую ставку
В 2019 году Центробанк три раза понижал ключевую ставку.
Политика
Украинский политолог поплатился за хамство
Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
Происшествия
Троих фигурантов по делу о пожаре в «Зимней вишне» освободили из СИЗО
Трое фигурантов дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" освобождены из СИЗО, сообщает ТАСС.
Политика
«Мисс Украина» ответила, чей Крым
Победительница отборочного конкурса "Мисс мира" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
Общество
Российские автомобилисты стали тратить больше денег на оплату штрафов
Больше всего на штрафы тратят автомобилисты из Москвы (в среднем 582 рублей в год).
Общество
Microsoft выиграла контракт на $10 млрд с Пентагоном
Американская корпорация Microsoft получила контракт на сумму $10 млрд от Пентагона по результатам конкурса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу минобороны США.
Экономика
Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon
Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании.
Политика
США частично приостановили полеты на Кубу
Американские авиакомпании США приостановили рейсы в кубинские аэропорты, исключая Гавану.
Происшествия
Появилось видео нападения медведя на дрессировщика в цирке Карелии
В Сети опубликовали видео нападения медведя на дрессировщика во время циркового выступления в Олонце в Карелии.
Технологии
Facebook в тестовом режиме запустил вкладку с новостями
Социальная сеть Facebook объявила о запуске в тестовом режиме нового раздела Facebook News, в котором пользователь сможет ознакомиться с персональной подборкой новостных сюжетов, говорится в сообщении, опубликованном на сайте американской компании.
Здоровье
Главный кардиолог Минздрава предостерег россиян от заблуждений
Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов посоветовал россиянам уделять больше внимания кровеносным сосудам.
Авто
Представлен УАЗ Патриот для ДПС
Ульяновский автозавод представил внедорожник УАЗ «Патриот» в исполнении ДПС.
Хоккей
Назван состав сборной России по хоккею на Кубок Карьяла
Штаб национальной сборной России объявил состав на Кубок Карьяла, который пройдёт в Хельсинки с 7 по 10 ноября.
Армия и оружие
Президент ЦАР ответил на вопрос о российской военной базе
Центральноафриканская Республика продолжает рассматривать вопрос о создании в стране российской военной базы.
Политика
Марию Бутину освободили из американской тюрьмы
Осужденную в США россиянку Марию Бутину освободили из американской тюрьмы, сообщает CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем.
Общество
Более 100 россиян из ИГ сбежали из лагеря для террористов в Сирии
Около 50 россиянок с детьми ушли из лагеря Айн-Исса в Сирии, где содержатся семьи боевиков «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России).
Космос
Основной прибор «Спектр-РГ» прислал первые полноценные снимки
Футбол
Нидерланды и Бельгия могут создать объединенный чемпионат
Клубы обсудили возможность создания совместной лиги с целью сократить отставание от пяти ведущих национальных чемпионатов Европы.
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова опровергла собственное заявление о беременности
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Политика
Аксенов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины по вопросу признания российского статуса полуострова.
Наука
Ученые нашли предотвращающее рак и старение вещество
Специалисты из Пастеровского института во Франции обнаружили способное отсрочить процесс старения и предотвратить рак вещество, сообщает Lenta.ru.
Футбол
Головин отдал пас – «Монако» победил «Нант»
Российский футболист Александр Головин отличился голевым пасом и помог «Монако» одержать победу над «Нантом».
Происшествия
В Приморье прохожие поймали педофила, напавшего на девочку
В Приморском крае прохожие помешали мужчине изнасиловать девочку, сообщает "Комсомольская правда". Инцидент произошел в городе Артеме.
Экономика
Госдума одобрила заморозку накопительной пенсии до 2022 года
Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о продлении «заморозки» накопительной пенсии до 2022 года.