Футбол

Вести.RuВести.Ru«Лестер» расправился с «Саутгемптоном»

Саутгемптон — Лестер
0 – 9
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Сент-Мэрис»
10′
Бенджамин Чилуэлл
Райан Бертран
12′
17′
Юри Тилеманс
19′
Айосе Перес
39′
Айосе Перес
45′
Джейми Варди
Дэнни Ингз
Джекенг Стивенс
46′
Янник Вестергор
Кевин Данзо
46′
57′
Айосе Перес
58′
Джейми Варди
Ян Валери
Стюарт Армстронг
70′
72′
Харви Барнс
Марк Олбрайтон
74′
Айосе Перес
Демарай Грэй
85′
Джеймс Мэддисон
90′+4′
Джейми Варди
По три гола в составе победителей провели Айосе Санчес и Джейми Варди. По одному разу отличились Бен Чилвелл, Юри Тилеманс и Джеймс Мэддисон. "Лестер" одержал самую крупную гостевую победу в истории английской премьер-лиги.
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