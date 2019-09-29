Футбол
Bookmaker-ratings.ru«Лестер» разгромил «Ньюкасл» и вышел на третье место
Авторами голов стали Рикарду Перейра, Джейми Варди (дважды), Уилфрид Ндиди, а Пол Дамметт отметился автоголом. Заработанные три очка позволили «Лестеру» подняться на третье место в турнирной таблице АПЛ, «Ньюкасл» идет в зоне вылета, на девятнадцатой строчке.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 13:50, Вашингтон
Политика
У Ницой из-за русскоязычного таксиста «онемели руки и ноги»
Раздав "диагнозы", писательница приписала, что, услышав отказ разговаривать по-украински, она не чувствует себя здоровой: у Ницой онемели руки и ноги.
Вести.Ru 10:35
Культура
15 лет назад стартовал сериал «Моя прекрасная няня»
27 сентября 2004 года в России состоялась премьера сериала «Моя прекрасная няня» — адаптации американского ситкома «Няня».
RT на русском 27 сентября в 04:15
Футбол
Рианчо: если я есть в планах руководства «Спартака» — это замечательно
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подал в отставку после поражения в 11-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) от «Оренбурга» (1:2). Руководство клуба незамедлительно приняло отставку специалиста.
RT на русском 13:15
Политика
Путин освободил от НДФЛ материальную помощь студентам
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, освобождающий студентов и аспирантов от уплаты налога при получении материальной помощи от образовательных учреждений, соответствующий документ опубликован в воскресенье на портале правовой информации.
РИА Новости 12:36
Музыка
Борис Гребенщиков представил песню «Вечерний М»
28 сентября лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков представил новую композицию под названием "Вечерний М".
Культуромания 06:03
Политика
Bloomberg узнал о тайной встрече предполагаемой дочери Путина с генетиками
Этим летом ведущие российские генетики и чиновники от здравоохранения провели закрытую встречу, на которой обсуждалось редактирование ДНК, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Ведомости 06:44
Политика
Демократы США намерены добиться публикации бесед Трампа и Путина
Конгрессмены из Демократической партии США намерены добиться публикации бесед американского и российского президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, заявил председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф.
RT на русском 11:29
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
Актриса из сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева записала видеообращение в Instagram-сториз после задержания сотрудниками ДПС.
РИА Новости вчера в 12:34
Авто
На продажу выставили люксовые авто сына африканского диктатора
Коллекцию из 25 автомобилей, изъятых властями Швейцарии у Теодорина Обианга Нгемы, сына президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгемы Мбасого, выставили на торги за 18,5 млн швейцарских франков (18,7 млн долларов США).
Автоновости дня 11:30
Армия и оружие
Кадры учений «Центр-2019» от первого лица появились в Сети
Кадры учений от первого лица «Центр-2019» появились в Сети. Ролик опубликовал телеканал «Звезда».
Слово и Дело 00:15
Здоровье
Генетик объяснил рождение девочки с двумя головами на Украине
Сиамские близнецы с одним телом и двумя головами, родившиеся на Украине, могли появиться на свет из-за воздействия внешних факторов, рассказал телеканалу "360" генетик, руководитель лаборатории перинатальной диагностики наследственных и врожденных болезней Института акушерства и гинекологии имени Д. О. Отта РАМН Владислав Баранов.
РИА Новости 11:06
Армия и оружие
В ДНР обнаружили взрывное устройство
«Сегодня во время патрулирования улиц в городе Макеевка патрулём Народной милиции ДНР обнаружено самодельное взрывное устройство», — заявил он.
RT на русском 09:42
Политика
Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков
Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.
ТАСС 05:52
Наука
В чайных пакетиках обнаружили миллиарды частиц пластика
Местное время (г. Пермь) 26 сентября в 10:01
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости 03:26
Автоспорт
Даниил Квят не заработал очков на домашнем этапе
F1news.ru 12:58
Шоу-бизнес
Лазарев впервые рассказал о рождении дочери
Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне.
Известия 12:15
Происшествия
В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля
В Саудовской Аравии в городе Джидда был убит телохранитель короля генерал-майор Абдул-Азиз аль-Фагхем, сообщает Bloomberg .
Коммерсантъ 04:35
Политика
Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении правительства Меркель
Позднее Зеленский заявил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес французского коллеги Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые он сделал в ходе телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.
РИА Новости вчера в 23:58
Общество
Скончался писатель Вячеслав Пьецух
Профиль 06:33
Политика
Росстат анонсировал первую цифровую перепись населения в 2020 году
Глава Росстата рассказал, что переписчики будут ходить не с бумажными листами, а с планшетами, и потом данные не придется сканировать.
Коммерсантъ 09:54
Общество
Умерла теща Александра Лукашенко
Умерла Елена Желнерович, 90-летняя теща президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Известия 11:52
Экономика
Суррогатом на российских заправках оказались менее 9% топлива
Доля фальсифицированного и суррогатного топлива на российском рынке составляет 8,8%, сообщили «Известия» со ссылкой на «Росстандарт».
Коммерсантъ 26 сентября в 04:18
Футбол
Стала известна зарплата Мамаева в «Ростове»
ФАН 27 сентября в 09:47