Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ru«Лестер» разгромил «Ньюкасл» и вышел на третье место

Авторами голов стали Рикарду Перейра, Джейми Варди (дважды), Уилфрид Ндиди, а Пол Дамметт отметился автоголом. Заработанные три очка позволили «Лестеру» подняться на третье место в турнирной таблице АПЛ, «Ньюкасл» идет в зоне вылета, на девятнадцатой строчке.
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«Лестер» разгромил «Ньюкасл» и вышел на третье место в АПЛ

Sport24.ru13:23

Дубль Варди помог «Лестеру» в большинстве разгромить «Ньюкасл»

Sportbox.RU13:31

«Лестер» разгромил «Ньюкасл» со счётом 5:0

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Дубль Варди помог «Лестеру» в большинстве разгромить «Ньюкасл»

Матч ТВ13:31

Дубль Варди помог «Лестеру» разгромить «Ньюкасл Юнайтед»

Газета.Ru13:22

«Лестер» разгромил «Ньюкасл»

Советский спорт13:22

Дубль Варди помог «Лестеру» разгромить «Ньюкасл»

Спорт-Экспресс13:22
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