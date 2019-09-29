Авторами голов стали Рикарду Перейра, Джейми Варди (дважды), Уилфрид Ндиди, а Пол Дамметт отметился автоголом. Заработанные три очка позволили «Лестеру» подняться на третье место в турнирной таблице АПЛ, «Ньюкасл» идет в зоне вылета, на девятнадцатой строчке.

«Лестер» разгромил «Ньюкасл» и вышел на третье место

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