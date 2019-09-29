Футбол
Sport24.ru«Лестер» разгромил «Ньюкасл» и вышел на третье место в АПЛ
В меньшинстве гости не смогли ничего противопоставить своему сопернику и пропустили еще четыре гола. «Лестер» поднялся на 3-ю позицию в турнирной таблице АПЛ (14 очков), ниже «лис» оказались «Тоттенхэм», «Челси», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». «Ньюкасл» занимает предпоследнее место (5 очков).
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Армия и оружие
Российский спецназ заметили в Норвегии
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Metaratings 10:30
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
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Общество
МЧС передумало штрафовать за курение на балконе
Постановление правительства РФ об изменениях в правилах противопожарного режима не подразумевает запрет на курение на балконах, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы МЧС России.
РИА ОмскИнформ вчера в 09:49
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Опубликовано видео самого быстрого нокаута в истории Bellator
Американский боец смешанного стиля (ММА) Эд Джей Макки победил своего соотечественника армянского происхождения Георгия Караханяна, зафиксировав второй самый быстрый нокаут в истории организации Bellator.
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В России может вырасти цена на молочную продукцию в ноябре
В комитете по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты предупредили, что в ноябре молочная продукция может подорожать на 10%.
RT на русском 22:57
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Трамп желает встретиться с автором жалобы на его беседу с Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что желает встретиться с человеком, который анонимно пожаловался на его разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским.
RT на русском 20:37
Происшествия
В Якутии возбудили уголовное дело на руководителя коммерческой службы «Полярных авиалиний»
Якутские следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении руководителя коммерческой службы "Полярные авиалинии".
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В сентябре президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству, Раде и силовикам обеспечить подготовку к отопительному сезону.
РИА Новости вчера в 02:29
Происшествия
На Сахалине горит центральная котельная города Поронайска
Пожар в центральной котельной города Поронайска в северной части острова Сахалин начался в понедельник утром.
ТАСС 22:40
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Филипп Киркоров рассказал о похудении на 30 килограммов
Филипп Киркоров рассказал журналистам о том, что сбросил 30 килограммов за короткий срок.
Телеканал 360° 14:52
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В Смоленской области проходят съёмки «Битвы экстрасенсов»
В воскресенье, 29 сентября, жителей Смоленской области переполошила съёмочная группа телешоу «Битва экстрасенсов».
Readovka67.ru 10:34
Здоровье
Врачи призвали ограничить в России рекламу сладкого
В свою очередь, директор ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Никитюк добавил, что россияне потребляют сахара больше, чем установлено нормами Всемирной организации здравоохранения.
РИА Новости 20:28
Шоу-бизнес
Актриса Нелли Уварова обрила голову наголо в поддержку Заворотнюк
В СМИ появилась информация, что российская актриса Нелли Уварова побрилась налысо ради поддержки болеющей Анастасии Заворотнюк.
VSE42.RU 22:37
Общество
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РИА Новости 17:44
Происшествия
В Словакии разбился истребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу вечером вблизи города Злате-Моравце, пилот выжил, сообщает местная газета SME со ссылкой на представителя Минобороны страны Данку Цапакову.
РИА Новости вчера в 18:59
Армия и оружие
CounterPunch (США): опасная конфронтация с Россией по поводу Калининграда (CounterPunch)
Речь идет о гневной реакции России на утверждение американских военных о том, что они способны вывести из строя противовоздушную оборону Калининградской области.
ИноСМИ 11:03
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Россиян с 1 октября ждет повышение зарплат и снижение налогов
Повышение заработной платы коснется региональных бюджетников и всех сотрудников федеральных бюджетных организаций, не попавших в список майских указов.
Политическая Экспертиза 11:06
Культура
На кастинге шоу «Танцы» на ТНТ выступят еще три представителя из Уфы
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Политика
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Украина планирует запустить пассажирские перевозки на границе с Крымом после запуска контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) Чонгар и Каланчак.
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Глава делегации Украины в ПАСЕ сообщила о необходимости диалога с Россией
Глава украинской делегации в ПАСЕ и депутат Верховной рады Елизавета Ясько заявила, что нужно поддерживать диалог с Россией.
Газета.Ru 22:42
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Премьер Индии восхитился речью теннисиста Медведева в финале US Open
Индийский премьер-министр Нарендра Моди был впечатлен словами российского теннисиста Даниила Медведева после проигрыша испанскому сопернику Рафаэлю Надалю в финале турнира US Open.
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Sony и Marvel договорились снять нового «Человека-паука»
Многочисленные поклонники Человека-паука ликуют: студии Sony Pictures и Marvel наконец сумели уладить все разногласия, а значит Питер Паркер и его супергеройское альтер эго не покинут полюбившуюся киновселенную.
Культуромания 27 сентября в 12:11
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Главный онколог России поделился методами лечения рака в стране
По словам Каприна, на текущий момент в России наблюдается около 3,6 миллиона онкобольных, а каждый год фиксируется порядка 670 тысяч новых случаев рака.
ФедералПресс 27 сентября в 08:15
Футбол
«Спартак» проиграл на своем поле «Оренбургу»
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В Татарстане женщина с другом насиловали мужчин в сауне
В Татарстане пара насиловала незнакомцев в сауне, чтобы шантажом заставить их платить им деньги.
РИА Новости 10:57