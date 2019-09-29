В меньшинстве гости не смогли ничего противопоставить своему сопернику и пропустили еще четыре гола. «Лестер» поднялся на 3-ю позицию в турнирной таблице АПЛ (14 очков), ниже «лис» оказались «Тоттенхэм», «Челси», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». «Ньюкасл» занимает предпоследнее место (5 очков).

«Лестер» разгромил «Ньюкасл» и вышел на третье место в АПЛ

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