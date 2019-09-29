Футбол

Sport24.ruSport24.ru«Лестер» разгромил «Ньюкасл» и вышел на третье место в АПЛ

В меньшинстве гости не смогли ничего противопоставить своему сопернику и пропустили еще четыре гола. «Лестер» поднялся на 3-ю позицию в турнирной таблице АПЛ (14 очков), ниже «лис» оказались «Тоттенхэм», «Челси», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». «Ньюкасл» занимает предпоследнее место (5 очков).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

АПЛ доказала: Джейми Варди лучше Криштиану Роналду

Евро-футбол.рувчера в 17:41

Дубль Варди и автогол — в видеообзоре матча «Лестер» — «Ньюкасл»

Чемпионатвчера в 15:40

Дубль Варди помог «Лестеру» разгромить «Ньюкасл»

Спорт-Экспрессвчера в 13:22

Дубль Варди помог «Лестеру» в большинстве разгромить «Ньюкасл»

Sportbox.RUвчера в 13:31

«Лестер» разгромил «Ньюкасл» и вышел на третье место в АПЛ

Sport24.ruвчера в 13:23

«Лестер» разгромил «Ньюкасл»

Советский спортвчера в 13:22

Дубль Варди помог «Лестеру» в большинстве разгромить «Ньюкасл»

Матч ТВвчера в 13:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7011 источников, обновлено в 03:42, Вашингтон
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова удивила фанатов снимком без макияжа

Kleo.ru 03:08
Политика

Путин освободил от уплаты НДФЛ некоторые категории россиян

Президент РФ Владимир Путин подписал законы, по которым от уплаты НДФЛ освобождаются студенты и аспиранты при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, соответствующие документы размещены на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 22:45
Общество

Мосгорсуд приобщил видео задержания Устинова к материалам дела

РИА Новости 03:27
Политика

Глава украинской делегации в ПАСЕ попросила не игнорировать Россию

Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией.
РБК 01:38
Экономика

Россиян предупредили о росте цен на молочные продукты

Цены на молочную продукцию в России могут вырасти на 10 процентов.
Lenta.ru вчера в 22:20
Политика

Саудовский принц объяснил, почему ПВО страны не отразили атаки на НПЗ

RT на русском 02:02
Шоу-бизнес

Лазарев признался, что у него родился второй ребенок

Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Общество

Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

РБК вчера в 14:22
Армия и оружие

Российский спецназ заметили в Норвегии

Бойцы российского спецназа были замечены на территории архипелага Шпицберген, а также в материковой части Норвегии.
Lenta.ru вчера в 19:45
Армия и оружие

Минобороны планирует оснастить сухопутные войска электромобилями

Профиль 02:07
Политика

Президент Грузии высказалась за путь диалога с Россией

По словам Зурабишвили, встречу глав МИД Грузии и РФ - Давида Залкалиани и Сергея Лаврова положительно оценили и приветствовали и в США, и в Евросоюзе, и генеральный секретарь ООН.
Интерфакс 28 сентября в 02:42
Происшествия

Самолет вынужденно сел в Екатеринбурге после столкновения с птицами

Известия 03:33
Космос

Российская частная компания планирует разработать космический грузовик

Российская частная компания «Международные транспортные космические системы» (МТКС) планирует разработать многоразовый грузовой транспортный корабль.
Известия 01:20
Политика

Партия Курца одержала победу на выборах в парламент Австрии

Российская газета вчера в 16:46
Общество

МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве

На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Недвижимость

Сбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке

Снижение ставок (кроме продукта "Военная ипотека" и программы государственной поддержки для семей с детьми) составит 0,3 процентного пункта на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.
Российская газета 03:36
Армия и оружие

Китай покажет на параде новую ракету, способную достичь США

Военное обозрение 03:22
Общество

Россияне назвали субъективный порог бедности

Российская семья живет в бедности, если доход одного ее члена ниже 12,5 тысячи рублей.
BFM.ru 01:48
Армия и оружие

Два американских самолета провели разведку у берегов Крыма

Два самолета американских ВМС провели разведку у берегов Крыма. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.
ИА Новороссия 28 сентября в 16:55
Происшествия

Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

РИА Новости 28 сентября в 12:34
Политика

Жители Элисты потребовали отставки мэра из ДНР

Жители столицы Калмыкии вышли на акцию с требованием отставки нового исполняющего обязанности главы города Дмитрия Трапезникова.
Росбалт вчера в 13:44
Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес устроили вечеринку в честь помолвки

В Сети обсуждают вечеринку в честь помолвки, которую пара организовала в эти выходные.
Passion.ru вчера в 05:45
Авто

Составлен топ-3 бюджетных иномарок для начинающих водителей

«Автоновости дня» при поддержке экспертов вторичного авторынка составили топ-3 недорогих иномарок, отлично подходящих для роли первого авто.
Автоновости дня вчера в 01:00
Общество

Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин

REGNUM вчера в 00:35
Шоу-бизнес

Адвокат рассказал о судьбе наследства режиссера Марка Захарова

Суть событий 03:20
Общество

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве

В российской столице и в области вводится "желтый" уровень погодной опасности. Об этом свидетельствуют данные на сайте Гидрометцентра.
Газета.Ru 01:22
Происшествия

Обвиняемые по делу о взятках в СКР ознакомились с доказательствами ФСБ

Сотрудники управления «М» ФСБ РФ, курирующие работу правоохранительных и следственных органов, задержали его прямо на выходе из СИЗО и водворили обратно, добившись возбуждения против «авторитета» уголовного дела по еще более тяжкой ст. 163 УК РФ (вымогательство).
Коммерсантъ вчера в 18:00
Армия и оружие

Британия прибывает в состоянии войны из-за кибератак

Глава штаба обороны Великобритании Ник Картер заявил, что страна словно прибывает в состоянии войны из-за частых кибератак со стороны России или других стран.
Газета.Ru 02:59
Авто

Началось производство новых автобусов ЛиАЗ для Подмосковья

ЛиАЗ запустил производство новых автобусов к концу 2020 года.
32CARS.ru 27 сентября в 06:59
Армия и оружие

В Сирии открыт огонь по израильским истребителям

Арабское информационное агентство «Al Masdar News», ссылаясь на военные источники в сирийской армии, сообщает о том, что иранские военные формирования, размещённые в восточной части Сирии, открыли огонь по военным самолётам, которые были замечены в районе города Абу-Кемаль и принимали участие в нанесении ударов по данному региону.
Avia.pro вчера в 04:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джейми Варди
Британский футболист
Английский футболист, нападающий клуба «Лестер Сити», бывший игрок сборной Англии. Является чемпионом Англии сезона 2015/16 в составе «Лестер Сити» и был удостоен награды «Игрок сезона английской Премьер-лиги» как лучший игрок чемпионата.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Уилфред Ндиди
Нигерийский футболист
Нигерийский футболист, полузащитник клуба «Лестер Сити» и сборной Нигерии. Участник чемпионата мира 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное