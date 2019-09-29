Футбол
REGNUM«Лестер» разгромил «Ньюкасл» в чемпионате Англии
«Лестер» одержал победу над «Ньюкаслом» в матче седьмого тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счётом 2:0. В составе «Лестера» дубль оформил нападающий Джейми Варди, также голы забили защитник Рикарду и полузащитник Онинье Ндиди.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 02:13, Вашингтон
Политика
Саудовский принц объяснил, почему не удалось отразить атаки на НПЗ
Наследный принц и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд в интервью программе "60 минут" на американском телеканале CBS рассказал, почему средства ПВО королевства не смогли отразить атаки на нефтяные объекты.
РИА Новости 00:53
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при «Формулы-1» в России
Британский гонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, выиграл Гран-при России.
Ведомости вчера в 09:58
Политика
Путин освободил от уплаты НДФЛ некоторые категории россиян
Президент РФ Владимир Путин подписал законы, по которым от уплаты НДФЛ освобождаются студенты и аспиранты при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, соответствующие документы размещены на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 22:45
Общество
Первый снег выпал в трех сибирских регионах
Первый снег прошел в ночь на понедельник, 30 сентября, в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях.
Известия вчера в 23:02
Экономика
Жителей России предупредили о росте цен на молочную продукцию
В России в ноябре стоимость молочной продукции может вырасти на 10%, сообщают 30 сентября «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агропромышленного комплекса Московской торгово-промышленной палаты.
REGNUM 00:13
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери
У певца Сергея Лазарева родилась дочь. Об этом он сообщил в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
РИА Новости вчера в 17:44
Фигурное катание
Сидорова поделилась эмоциями после победы на ЧМ по лёгкой атлетике
Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова, завоевавшая золотую медаль чемпионата мира в секторе по прыжкам в высоту, поделилась эмоциями после победы.
RT на русском вчера в 17:42
Происшествия
В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Актрису Наталью Бочкареву, сыгравшую в сериале "Счастливы вместе", задержали с 0,69 г кокаина.
Газета.Ru 28 сентября в 11:45
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru вчера в 19:28
Происшествия
В США нашли пропавший «корабль-призрак»
Американские поисковики обнаружили на озере Верхнее (штат Миннесота) судно Hudson, затонувшее в 1901 году и названное местными жителями "кораблем-призраком".
РИА Новости вчера в 20:16
Армия и оружие
Российская армия начала получать модернизированные танки Т-90М
Российская армия начала получать новые танки Т-90М.
РБК вчера в 19:21
Технологии
«РИА Новости»: мошенники для звонков клиентам банков берут данные из баз ГИБДД, парковок и Росреестра
Для звонков клиентам российских банков мошенники используют информацию, которую получают из баз данных ГИБДД, Росреестра и операторов парковочного пространства, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в банковских кругах.
Коммерсантъ вчера в 20:27
Космос
Илон Маск заявил, что нет признаков существования инопланетян
ТАСС вчера в 01:29
Музыка
Борис Гребенщиков представил песню «Вечерний М»
28 сентября лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков представил новую композицию под названием "Вечерний М".
Культуромания вчера в 06:03
Общество
Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин
REGNUM вчера в 00:35
Футбол
«Спартак» рассматривает Карпина на должность главного тренера
Московский "Спартак" рассматривает наставника "Ростова" Валерия Карпина на должность главного тренера. Об этом сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 21:58
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Происшествия
Центральная котельная горит в Поронайске
Сегодня, 30 сентября, в 11:58 в оперативные службы Поронайского района поступило сообщение о том, что горит центральная котельная.
АСТВ вчера в 21:21
Общество
В России изменились правила приема на работу
27 сентября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с начала следующего года при обращении за государственными услугами россияне смогут не подтверждать свой трудовой стаж документами на бумажном носителе.
Lenta.ru вчера в 05:20
Политика
Жители Элисты потребовали отставки мэра из ДНР
Жители столицы Калмыкии вышли на акцию с требованием отставки нового исполняющего обязанности главы города Дмитрия Трапезникова.
Росбалт вчера в 13:44
Здоровье
В Южной Корее отзывают из продажи лекарства на основе ранитидина
Препараты, использующие в своем составе ранитидин, популярное средство от язвы желудка, решено отозвать из продажи в Южной Корее, поскольку в их составе нашли соединение, способное вызывать рак.
Faktom 27 сентября в 12:24
Политика
Глава украинской делегации в ПАСЕ попросила не игнорировать Россию
Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией.
РБК 01:38
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Происшествия
В ДТП под Энгельсом погиб мужчина
Новости Саратова вчера в 23:10
Здоровье
Генетик объяснил рождение девочки с двумя головами на Украине
РИА Новости вчера в 11:06
Происшествия
Все лесные пожары в России потушены
«На 00:00 мск 30 сентября на территории Российской Федерации действующих лесных пожаров нет»,— говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
Коммерсантъ вчера в 17:54
Экономика
Проект российской спутниковой системы «Эфир» решили закрыть
В конце 2017 года предложенную Роскосмосом программу ГМИСС для предоставления спутниковых услуг интернета и мобильной связи внесли в проект ФЦП "Цифровая экономика".
РИА Новости вчера в 20:30