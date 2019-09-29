Футбол

REGNUMREGNUM«Лестер» разгромил «Ньюкасл» в чемпионате Англии

«Лестер» одержал победу над «Ньюкаслом» в матче седьмого тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счётом 2:0. В составе «Лестера» дубль оформил нападающий Джейми Варди, также голы забили защитник Рикарду и полузащитник Онинье Ндиди.
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