Футбол
REGNUM«Лестер» разгромил «Ньюкасл» в чемпионате Англии
«Лестер» одержал победу над «Ньюкаслом» в матче седьмого тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счётом 2:0. В составе «Лестера» дубль оформил нападающий Джейми Варди, также голы забили защитник Рикарду и полузащитник Онинье Ндиди.
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Общество
Республика Дагестан возглавила рейтинг самых здоровых регионов
Республика Дагестан возглавила рейтинг по приверженности населения здоровому образу жизни.
Известия 03:37
Общество
В ГИБДД анонсировали электронные водительские права на смартфоне
В ГИБДД разрабатывают инициативу внедрения электронных водительских прав, которые можно будет предъявлять при помощи смартфона.
РБК 04:56
Гаджеты
В России раскупили самые дорогие модели новых iPhone
Самым дорогим в стал iPhone 11 Pro Max в России его будут продавать за 132 тысячи рублей.
АБН 03:39
Политика
Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян
Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
Ведомости 03:59
Экономика
На Украине выведут из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек
С 1 октября на Украине монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платёжным средством, сообщил 30 сентября специализированный ресурс «Курс денег».
REGNUM 04:12
Армия и оружие
Нацистский батальон «Айдар» признал гибель своей наемницы в Донбассе
В Донбассе 27 сентября погибла наемница взвода материального обеспечения нацбата "Айдар" Витовская.
ИА Новороссия 03:59
Технологии
Базы ГИБДД и Росреестра брались для обкрадывания россиян
Для звонков клиентам банков мошенники берут информацию из баз ГИБДД, Росреестра и операторов парковок.
Русская Планета 04:00
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Здоровье
В Южной Корее отзывают из продажи лекарства на основе ранитидина
Препараты, использующие в своем составе ранитидин, популярное средство от язвы желудка, решено отозвать из продажи в Южной Корее, поскольку в их составе нашли соединение, способное вызывать рак.
Faktom 27 сентября в 12:24
Политика
Хасиков счел провокацией протест против работавшего в ДНР главы Элисты
Акция, участники которой требовали отстранить нового главу Элисты Дмитрия Трапезникова от должности, является провокацией.
РБК 05:04
Спорт
WADA считает неслучайными искажения данных московской лаборатории
Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт рассказал, что Россия подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории.
REGNUM 04:59
Общество
Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей
По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
Коммерсантъ 03:43
Происшествия
Прокуратура попросила назначить Устинову условный срок
РИА Новости 05:11
Авто
Опубликованы рендеры возрожденной «Оки»
32CARS.ru вчера в 07:10
Политика
Украина запустит транспорт на границе с Крымом
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев планирует организовать пассажирские перевозки на границе с Крымом после запуска двух контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ).
RT на русском вчера в 06:29
Футбол
Аллегри может вернуться в «Милан»
В настоящее время пост главного тренера «Милана» занимает Марко Джампаоло. Аллегри возглавлял «Милан» с 2010 по 2014 год.
Спорт-Экспресс 04:12
Космос
Илон Маск представил новый звездолет Starship
В ходе презентации глава SpaceX Илон Маск объявил дату первого полёта нового устройства на орбиту, а также рассказал о дальнейших планах компании в освоении космоса.
Live24 05:00
Политика
Зеленский снова собирается в США
Помощник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил о ходе подготовки официального визита главы государства в США.
Политика Сегодня 04:49
Политика
За полгода в РФ завели 26 дел о неуважении к Путину
За полгода в РФ завели 26 дел о неуважении к Путину В России полгода действует закон о неуважении к власти.
Русский дедлайн 04:51
Происшествия
В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Актрису Наталью Бочкареву, сыгравшую в сериале "Счастливы вместе", задержали с 0,69 г кокаина.
Газета.Ru 28 сентября в 11:45
Политика
Экс-депутат Рады рассказал об отъезде Луценко в Британию
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уехал в Великобританию, заявил экс-депутат Верховной рады Сергей Лещенко в своем Tekegram-канале.
REGNUM 04:21
Политика
Глава украинской делегации в ПАСЕ потребовала не игнорировать Россию
Диалог между Москвой и Киевом должен продолжаться, поскольку отказ от общения "ни к чему хорошему" не приведет, заявила глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Елизавета Ясько.
Газета.Ru 03:52
Шоу-бизнес
Лазарев признался, что у него родился второй ребенок
Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Политика
Партия Курца побеждает на парламентских выборах в Австрии
Ранее сообщалось, что партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии.
Газета.Ru вчера в 15:21
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22