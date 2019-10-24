Футбольный клуб «Лестер» нанес разгромное поражение с огромным счетом команде «Саутгемптон» в матче десятого тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Игра проходила на поле стадиона «Сент-Мэри» Саутгемптоне и закончилась полным разгромом хозяев со счетом 9:0.

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Общество Число погибших в беспорядках в Ираке возросло до 30 человек Число погибших в беспорядках в Багдаде и других городах Ирака возросло до 30 человек.

Армия и оружие Шойгу рассказал о попытке Запада поссорить Россию и Белоруссию Министр обороны Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии заявил, что страны Запада ведут масштабную информационную кампанию с целью ухудшить отношения России и Белоруссии.

Армия и оружие В бундестаге призвали вывести войска США из Германии Депутаты Левой партии Германии выступили с обращением в адрес немецкого правительства, призвав вывести американские войска из страны, поскольку их присутствие усиливает напряженность в отношениях с Россией.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусами в Алтайском крае По данным спасателей, частный микроавтобус столкнулся с минивэном. В результате аварии погибли пять человек, среди них есть ребенок.

Армия и оружие Трамп пригрозил Турции санкциями за удары по курдам в Сирии Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести масштабные санкции против Турции, если Анкара допустит удары по курдам в Сирии.

Фигурное катание Орсер высказался о неудаче Медведевой в короткой программе Канадский специалист Брайан Орсер, который тренирует российскую фигуристку Евгению Медведеву, прокомментировал неудачное выступление спортсменки в короткой программе на этапе Гран-при в Келоуне, передает ТАСС.

Общество «Нафтогаз» сообщил об аресте акций «Южного потока» "Нафтогаз" сообщил об аресте всех акций оператора "Турецкого потока" - компании South Stream Transport BV.

Общество Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.

Космос Boeing осуществит пилотируемый полет к МКС в первой половине 2020 года Корпорация Boeing рассчитывает провести первый испытательный пилотируемый полет своего корабля Starliner к Международной космической станции (МКС) в первой половине 2020 года.

Политика Захарова призвала Киев отправить гумпомощь в Донбасс вместо протеста Напомним, министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста по поводу доставки в Донбасс очередной партии с гуманитарной помощью для населения, которое страдает от экономической блокады Киева.

Финансы ЦБ РФ рассмотрит вопрос о ключевой ставке По мнению экономиста Райффайзенбанка Станислава Мурашова, ЦБ в октябре примет решение о понижении ключевой ставки на 25 б.п. В то же время шанс на более агрессивное снижение ставки (сразу на 50 б.п.) с учетом последних заявлений представителей Банка России присутствует.

Общество Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.

Экономика Песков прокомментировал кредитные планы Минска Напомним, министр финансов Беларуси Максим Ермолович заявил, что Минск не обращался к Москве за госкредитом в размере 600 миллионов долларов, и что до конца года есть планы получить китайский кредит на 500 миллионов долларов.

Общество Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию, но быстро вышел Украинский политолог Вячеслав Ковтун, прославившися антироссийскими скандальными заявлениями во время различных ток-шоу на российских телеканалах, попал в реанимацию.

Общество Стала известна концепция новой пенсионной системы Пенсию по новой системе можно будет получить после наступления пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.

Общество «Россия 1» объяснила снятие с эфира шоу Малахова о ЧП под Красноярском На телеканале «Россия 1» прокомментировали информацию о снятии с эфира выпуска шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» о ЧП под Красноярском, где погибли 17 человек.

Политика Китай и США завершили консультации по ряду двусторонних документов Представители Китая и США провели переговоры по ряду двусторонних документов.

Авто Представлен универсал Subaru Levorg с новым мотором Напомним, что Subaru продает модель Levorg в Японии в течение почти шести лет, поэтому неудивительно, что автомобиль планирует перейти во второе поколение.

Экономика Госдума приняла в первом чтении закон о повышении МРОТа Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей.