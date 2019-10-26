Футбол
REGNUM«Лестер» разгромил «Саутгемптон» с огромным счетом
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Сент-Мэрис»
|10′
Бенджамин Чилуэлл
Райан Бертран
|12′
|17′
Юри Тилеманс
|19′
Айосе Перес
|39′
Айосе Перес
|45′
Джейми Варди
Дэнни Ингз
Джекенг Стивенс
|46′
Янник Вестергор
Кевин Данзо
|46′
|57′
Айосе Перес
|58′
Джейми Варди
Ян Валери
Стюарт Армстронг
|70′
|72′
Харви Барнс
Марк Олбрайтон
|74′
Айосе Перес
Демарай Грэй
|85′
Джеймс Мэддисон
|90′+4′
Джейми Варди
|27%
|Владение мячом
|73%
|63%
|Процент точных передач
|86%
|1
|Удары в сторону ворот
|4
|3
|Удары в створ ворот
|16
|8
|Сейвы вратарём
|3
|1
|Офсайды
|–
|2
|Угловые
|7
|15
|Отборы
|4
|3
|Фолы
|12
|–
|Желтые карточки
|–
|1
|Красные карточки
|–
Саутгемптон
Расстановка 3‑4‑3
28
Ганн
35
Беднарек
3
Йосида
38
Данзо
17
Армстронг
14
Ромеу
23
Хейбьерг
21
Бертран
16
Уорд-Проуз
5
Стивенс
22
Редмонд
1
Шмейхель
21
Перейра
6
Эванс
4
Сёюнджю
3
Чилуэлл
8
Тилеманс
25
Ндиди
10
Мэддисон
7
Грэй
9
Варди
3 ×
11
Олбрайтон
Лестер
Расстановка 4‑3‑3
Футбольный клуб «Лестер» нанес разгромное поражение с огромным счетом команде «Саутгемптон» в матче десятого тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Игра проходила на поле стадиона «Сент-Мэри» Саутгемптоне и закончилась полным разгромом хозяев со счетом 9:0.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Саутгемптон» — «Лестер» — 0:9. Видеообзор матча 10-го тура чемпионата Англии
Sport24.ruвчера в 19:54
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 02:11, Ашберн
Происшествия
Российский солдат расстрелял сослуживцев
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Фигурное катание
Медведева упала во время короткой программы на Гран-при Канады
Российская фигуристка Евгения Медведева не смогла чисто откатать короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada.
Экономика
АСВ заберет у осужденного банкира деньги от продажи жилья в Лондоне
Суд по банкротствам южного округа Нью-Йорка постановил передать российскому конкурсному управляющему деньги от продажи лондонской квартиры экс-президента Внешпромбанка Ларисы Маркус, в отношении которой ведется процедура банкротства.
Экономика
Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог
Орешкин добавил, что именно такое потребление нужно облагать более высокими налоговыми ставками.
Транспорт
В Крыму построят сеть курортных автодорог от центральной трассы «Таврида»
Сеть курортных автомобильных дорог, по которым туристы смогут быстро добираться до мест отдыха, а производители - доставлять грузы, намерены создать в Крыму после окончания строительства трассы "Таврида".
Культура
«Слабое звено» с Марией Киселевой вернется на экраны
Общество
Бутина призналась, что очень ждет, когда окажется на родине
Бутина поблагодарила журналистов за поддержку, а также призналась, что "это был очень долгий и болезненный опыт".
Происшествия
Ребенок провалился в люк на глазах у матери в Санкт-Петербурге
Политика
Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду товаров
Президент США Дональд Трамп восстановил американо-украинское соглашение о беспошлинной торговле по ряду позиций.
Армия и оружие
В бундестаге призвали вывести американские войска из Германии
В рамках политики США на Ближнем Востоке, как отмечается, особенно важную роль играют военные базы, находящиеся в Германии: с их помощью осуществляется координация развёртывания американских сил вокруг Ирана и транспортировка войск, а также продолжается «точечная ликвидация» в Пакистане и Афганистане.
Общество
Миллион человек вышли на митинг в столице Чили
Миллион человек вышли на митинг в Сантьяго, чтобы выразить недовольство политикой властей Чили. Об этом сообщила мэр столицы Карла Рубилар.
Транспорт
Каховская линия метро Москвы навсегда прекратила работу
Общество
Мисс Украина рассказала о том, кому принадлежит Крым
Девушка рассказала о любимых местах на полуострове Победительница конкурса "Мисс Украина – 2019" Маргарита Паша рассказала о том, кому на самом деле принадлежит Крым, сообщают "Известия".
Единоборства
Как в России отреагировали на оскорбления Макгрегора
Одним из главных спортивных событий четверга, 24 октября, стала пресс-конференция бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора.
Происшествия
В Приморье прохожие поймали педофила, напавшего на девочку
Экономика
Орешкин назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ
Ранее в пятницу Центробанк снизил ключевую ставку с 7% до 6,5%. Предыдущее снижение произошло 6 сентября.
Шоу-бизнес
Максим Фадеев высказался о скандале с Наргиз
Продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандал, который произошёл у него с певицей Наргиз, пишет РИА Новости.
Хоккей
Два гола Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Ванкувер»
Россиянин Евгений Кузнецов открыл счет уже на 3-й минуте. Но уже через 4 минуты хозяева вели после голов Босера и Шаллера.
Политика
Сорос определился с кандидатом на пост президента США
Финансист и основатель НКО "Открытое общество" Джордж Сорос поддержал кандидатуру сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен на пост президента США в 2020 году, назвав ее "самым квалифицированным претендентом" на кресло в Овальном кабинете, передает телеканал CNBC.
Происшествия
В Тюменской области зафиксировали новые случаи «гаффской болезни»
Число госпитализированных жителей деревни Ачиры Тюменской области с подозрением на диагноз "гаффская болезнь" выросло до десяти, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.
Общество
«Нафтогаз» сообщил об аресте акций «Южного потока»
"Нафтогаз" сообщил об аресте всех акций оператора "Турецкого потока" - компании South Stream Transport BV.
Общество
Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию, но быстро вышел
Украинский политолог Вячеслав Ковтун, прославившися антироссийскими скандальными заявлениями во время различных ток-шоу на российских телеканалах, попал в реанимацию.
Футбол
Головин помог «Монако» обыграть «Нант»
В гостях со счетом 1:0 был обыгран "Нант", а Александр Головин стал автором голевой передачи.
Гаджеты
Благодаря Google увеличивается спрос на Android 10
Project Treble от Google появилась в 2017 году с целью ускорения выхода обновлений Android.
Общество
Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом
Роскомнадзор представил экспертное исследование творчества Егора Крида, в котором утверждается, что исполнитель является "ярким представителем агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма".