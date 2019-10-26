Футбол

REGNUMREGNUM«Лестер» разгромил «Саутгемптон» с огромным счетом

Саутгемптон — Лестер
0 – 9
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Сент-Мэрис»
10′
Бенджамин Чилуэлл
Райан Бертран
12′
17′
Юри Тилеманс
19′
Айосе Перес
39′
Айосе Перес
45′
Джейми Варди
Дэнни Ингз
Джекенг Стивенс
46′
Янник Вестергор
Кевин Данзо
46′
57′
Айосе Перес
58′
Джейми Варди
Ян Валери
Стюарт Армстронг
70′
72′
Харви Барнс
Марк Олбрайтон
74′
Айосе Перес
Демарай Грэй
85′
Джеймс Мэддисон
90′+4′
Джейми Варди
Футбольный клуб «Лестер» нанес разгромное поражение с огромным счетом команде «Саутгемптон» в матче десятого тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Игра проходила на поле стадиона «Сент-Мэри» Саутгемптоне и закончилась полным разгромом хозяев со счетом 9:0.
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