Футбольный клуб «Лестер» нанес разгромное поражение с огромным счетом команде «Саутгемптон» в матче десятого тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Игра проходила на поле стадиона «Сент-Мэри» Саутгемптоне и закончилась полным разгромом хозяев со счетом 9:0.

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