Футбол

REGNUMREGNUM«Лестер» разгромил «Саутгемптон» с огромным счетом

Саутгемптон — Лестер
0 – 9
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Сент-Мэрис»
10′
Бенджамин Чилуэлл
Райан Бертран
12′
17′
Юри Тилеманс
19′
Айосе Перес
39′
Айосе Перес
45′
Джейми Варди
Дэнни Ингз
Джекенг Стивенс
46′
Янник Вестергор
Кевин Данзо
46′
57′
Айосе Перес
58′
Джейми Варди
Ян Валери
Стюарт Армстронг
70′
72′
Харви Барнс
Марк Олбрайтон
74′
Айосе Перес
Демарай Грэй
85′
Джеймс Мэддисон
90′+4′
Джейми Варди
Футбольный клуб «Лестер» нанес разгромное поражение с огромным счетом команде «Саутгемптон» в матче десятого тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Игра проходила на поле стадиона «Сент-Мэри» Саутгемптоне и закончилась полным разгромом хозяев со счетом 9:0.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Хоть святых выноси

Soccer.ru03:17

«Саутгемптон» — «Лестер». Видеообзор самой крупной выездной победы АПЛ

Чемпионат00:33

«Лестер», ты прекрасен 💙 9:0 в Саутгемптоне – крупнейшая выездная победа в истории главной лиги Англии (131 год!)

Sports.ruвчера в 18:32

«Лестер» одержал крупнейшую гостевую победу в истории высших дивизионов Англии

Матч ТВ01:52

«Лестер» забил девять в Саутгемптоне. Варди рвал и метал!

Спорт-Экспрессвчера в 18:20

«Лестер» одержал крупнейшую гостевую победу в истории высших дивизионов Англии

Sportbox.RU01:52

«Саутгемптон» — «Лестер» — 0:9. Видеообзор матча 10-го тура чемпионата Англии

Sport24.ruвчера в 19:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 03:41, Ашберн
Футбол

В Германии запасной игрок остановил мяч на лицевой после неточного удара. Судья назначил пенальти

Видеоассистенты пересмотрели момент, сообщили арбитру, что Эбервайн нарушил правила (подробнее об этом – ниже), Герах сам глянул повтор и назначил пенальти в ворота «Хольштайна».
Sports.ru вчера в 16:31
Происшествия

В Забайкалье военный застрелил восьмерых сослуживцев

Ведомости вчера в 08:10
Единоборства

Звезду фильмов для взрослых нокаутировали в её дебюте в ММА в Bellator

Американская актриса фильмов для взрослых Ребекка Бриггман, известная под псевдонимом Орион Старр, проиграла своей соотечественнице Элизе Рид в своем дебютном бою в смешанных единоборствах (ММА), который прошел на турнире Bellator 231 в Коннектикуте.
REGNUM 03:19
Общество

В США открыли один из крупнейших торговых центров

Один из крупнейших торгово-развлекательных центров США American Dream частично открылся в Нью-Джерси.
Известия 00:42
Происшествия

Названа предварительная причина взрыва в кафе в Улан-Удэ

REGNUM 02:31
Происшествия

Число жертв ДТП в Алтайском крае увеличилось до восьми

Количество погибших в результате столкновения двух микроавтобусов в Алтайском крае увеличилось до восьми человек.
RT на русском 01:05
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации на Донбассе.
РБК 02:58
Футбол

«Монако» обыграл «Нант» с передачей Головина

Автором единственного во встрече мяча стал тунисский форвард «Монако» Виссам Бен-Йеддер, который забил его на 22-й минуте с подачи российского полузащитника Александра Головина.
REGNUM 00:24
Общество

Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании

Газета.Ru вчера в 11:23
Происшествия

Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете

43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Российская газета вчера в 23:21
Шоу-бизнес

Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.
HotMurom.ru вчера в 08:28
Технологии

Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер

Компания Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер. Об этом сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ 24 октября в 14:14
Происшествия

В Британии задержали еще двух человек по делу о 39 трупах в грузовике

Британская полиция задержала ещё двоих людей – мужчину и женщину в связи с обнаружением в прицепе грузовика в Эссексе трупов 39 граждан КНР.
Rambler News Service вчера в 08:08
Общество

Бутина рассказала о планах по возвращению в Россию

Бутина призналась, что очень хочет домой, и после освобождения из американской тюрьмы ей нужно еще какое-то время, чтобы адаптироваться.
Экономика сегодня 00:04
Финансы

Банки нарастили выдачу кредитов населению перед вводом ограничений ЦБ

О чем может говорит такая динамика Многие банки активно наращивали портфели потребительских кредитов до начала октября из-за будущих ограничений ЦБ, утверждает аналитик агентства Moody’s Мария Малюкова.
РБК 02:00
Общество

В Чечне объяснились за скандал с пытками людей племянником Кадырова

Lenta.ru 01:52
Политика

Захарова призвала Киев отправить гумпомощь в Донбасс вместо протеста

Напомним, министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста по поводу доставки в Донбасс очередной партии с гуманитарной помощью для населения, которое страдает от экономической блокады Киева.
Российская газета вчера в 21:17
Общество

На эсэмэски степным орлам собрано более 100 тысяч рублей

Вести.Ru 02:50
Технологии

Представлен отечественный планшет с процессором «Эльбрус»

РЕН ТВ вчера в 19:12
Фигурное катание

Медведева упала во время короткой программы на Гран-при Канады

Российская фигуристка Евгения Медведева не смогла чисто откатать короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada.
RT на русском 00:39
Армия и оружие

Индийская армия отказалась от российских снарядов в пользу американских

Известно, что перед принятием решения о перевооружении армии, командование оценило мировой рынок артиллерийских боеприпасов, придя к выводу, что именно M982 Excalibur является оптимальным вариантом.
Ferra 02:02
Происшествия

Суд в Белоруссии приговорил убившего младенца мужчину к расстрелу

RT на русском вчера в 11:10
Музыка

Тульский музыкант прошел слепые прослушивания шоу «Голос»

Житель Алексина Тульской области Максим Ларичев успешно прошел этап «Слепых прослушиваний» вокального шоу «Голос».
Тульская служба новостей 03:33
Общество

Роспотребнадзор посоветовал россиянам заниматься зарядкой

Стоит отметить, что утренняя зарядка подходит людям любого возраста, в том числе и детям, сообщает РИА Новости.
ФедералПресс 00:53
Общество

«Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма

Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
Газета.Ru вчера в 21:29
Политика

Соловьев объяснил, почему Ковтун пропал из эфиров

Телеведущий Владимир Соловьев назвал причину отсутствия в эфире украинского политолога Вячеслава Ковтуна.
ФАН вчера в 18:41
Культура

Новый клип Реввы за сутки собрал миллион просмотров

Новый клип юмориста Александра Реввы, поющего под псевдонимом Артур Пирожков, за сутки после премьеры на YouTube собрал миллион просмотров.
Газета.Ru 24 октября в 07:12
Здоровье

Для кого томатный сок опасен, рассказал диетолог

Столь любимы многими россиянами напиток, как томатный сок, несет большую опасность для определенной категории людей.
Южный Федеральный вчера в 23:35
Политика

Пекин и Вашингтон достигли консенсуса по условиям ввоза мяса птицы

"Стороны подтвердили, что достигли консенсуса по вопросу регулирования американского импорта готового мяса птицы из Китая и продукции из рыбы, стороны также договорились о снятии запрета на поставки из Соединенных Штатов в Китай мяса птицы", - сообщили в китайском Министерстве коммерции.
Московский Комсомолец 01:38
Транспорт

Каховская линия московского метро закрылась на реконструкцию

Интерфакс вчера в 17:51
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Англии по футболуБольше новостей по теме
Главное