Футбол

ProstoProSportProstoProSport«Лестер» в гостях забил девять безответных мячей «Саутгемптону»

Саутгемптон — Лестер
0 – 9
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Сент-Мэрис»
10′
Бенджамин Чилуэлл
Райан Бертран
12′
17′
Юри Тилеманс
19′
Айосе Перес
39′
Айосе Перес
45′
Джейми Варди
Дэнни Ингз
Джекенг Стивенс
46′
Янник Вестергор
Кевин Данзо
46′
57′
Айосе Перес
58′
Джейми Варди
Ян Валери
Стюарт Армстронг
70′
72′
Харви Барнс
Марк Олбрайтон
74′
Айосе Перес
Демарай Грэй
85′
Джеймс Мэддисон
90′+4′
Джейми Варди
Футболисты «Саутгемптона» в домашнем матче десятого тура чемпионата Англии потерпели сокрушительное поражение от «Лестера». Встреча, прошедшая в пятницу в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри», завершилась со счетом 9:0 в пользу гостей. В их составе три мяча забил Айосе Перес.
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