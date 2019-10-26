Футбол

RT на русскомRT на русском«Лестер» разгромил «Саутгемптон», забив девять безответных голов

Саутгемптон — Лестер
0 – 9
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Сент-Мэрис»
10′
Бенджамин Чилуэлл
Райан Бертран
12′
17′
Юри Тилеманс
19′
Айосе Перес
39′
Айосе Перес
45′
Джейми Варди
Дэнни Ингз
Джекенг Стивенс
46′
Янник Вестергор
Кевин Данзо
46′
57′
Айосе Перес
58′
Джейми Варди
Ян Валери
Стюарт Армстронг
70′
72′
Харви Барнс
Марк Олбрайтон
74′
Айосе Перес
Демарай Грэй
85′
Джеймс Мэддисон
90′+4′
Джейми Варди
В матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Лестер» одержал разгромную победу над «Саутгемптоном». Встреча, проходившая на стадионе «Сэнт-Мэри», завершилась со счётом 9:0 в пользу «Лестера». Хет-трики в матче оформили Айосе Перес и Джейми Варди.
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