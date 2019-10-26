В матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Лестер» одержал разгромную победу над «Саутгемптоном». Встреча, проходившая на стадионе «Сэнт-Мэри», завершилась со счётом 9:0 в пользу «Лестера». Хет-трики в матче оформили Айосе Перес и Джейми Варди.

Политика Проверка по расследованию Мюллера переквалифицирована в уголовное дело Проверка по расследованию Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США приобрела статус уголовного дела, сообщает The New York Times со ссылкой на двух осведомленных источников издания.

Шоу-бизнес Вера Брежнева отреагировала на сексуальное фото дочери Не прошла мимо этой фотографии и знаменитая мама Сони. Брежнева оставила лаконичный комментарии, выразив дочери свои восхищение и любовь.

Культура Новый клип Реввы за сутки собрал миллион просмотров Новый клип юмориста Александра Реввы, поющего под псевдонимом Артур Пирожков, за сутки после премьеры на YouTube собрал миллион просмотров.

Общество Forbes назвал богатейших женщин России Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.

Общество Бутина села в самолет из Майами в Москву Россиянка Мария Бутина села в Майами в самолет «Аэрофлота», который доставит ее в Москву. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости».

Шоу-бизнес Полина Гагарина из-за болезни отменила концерт в Екатеринбурге 25 октября в Екатеринбурге должен был состояться концерт Полины Гагариной, однако шоу перенесено на 6 декабря из-за болезни певицы, пишет портал Е1.

Футбол Мирча Луческу: «В „Зените“ не дают шанса молодым игрокам» В «Зените» не дают шанса молодым игрокам. По статистике, самые возрастные игроки выступают в чемпионатах Кипра, Турции и России.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 6,5% Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции.

Политика В МИД России предложили Украине отправить в Донбасс гумпомощь Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила властям Украины вместо ноты протеста в адрес российской стороны отправить гуманитарную помощь жителям Донбасса.

Политика Моралеса признали победителем на выборах президента Боливии Действующий президент Боливии Эво Моралес побеждает на президентских выборах в первом туре, который состоялся 20 октября, свидетельствуют финальные данные Высшего избирательного суда страны.

Происшествия В Петербурге арестован участник ДТП на пешеходном переходе Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца водителя автомобиля, попавшего в ДТП на переходе на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала, в результате которого пострадали восемь человек.

Футбол Ибрагимович показал неприличный жест болельщикам после матча MLS Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович после матча плей-офф Высшей футбольной лиги (MLS) с «Лос-Анджелесом» показал неприличный жест болельщикам.

Шоу-бизнес Егор Кончаловский поделился редким кадром с молодой возлюбленной Известный режиссер Егор Кончаловский в Instagram разместил снимок своей гражданской жены, которая на 18 лет его младше.

Автоспорт Феттель показал лучший результат во второй практике Гран-при Мексики Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель стал первым во второй практике перед этапом Гран-при "Формулы-1", который пройдет в мексике.

Шоу-бизнес Звезды «Дома-2» Андрей Шабарин и Розалия Райсон сыграли свадьбу на Сейшелах Не успела отгреметь церемония бракосочетания звезд "Дома-2" Розалии Райсон и Андрея Шабарина в Москве, как новоиспеченные муж и жена закатили роскошную свадьбу на Сейшелах.

Экономика Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.

Культура Шоу «Слабое звено» возвращается на телеэкраны На российские телеэкраны вернется викторина «Слабое звено». Передача будет выходить на телеканале «Мир».

Наука В России раскритиковали Ту-144 и придумали самолет «без окон» Как пишет агентство, вместо этого можно сделать самолет с «цельным фюзеляжем без окон, их не будет даже в кабине пилотов».

Происшествия СКР возбудил дело об убийстве солдатом восьми человек в Забайкалье Военный следственный отдел Следственного комитета России (СКР) возбудил уголовное дело об убийстве (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) после того, как рядовой солдат Рамиль Шамсутдинов застрелил шестерых сослуживцев и двух офицеров в Забайкалье.

Общество Строители тестируют подсветку Крымского моста Арочный участок Крымского моста на один час подсветили светильниками с белыми и красными светодиодами, строители проводят тестирование и настройку подсветки, которая окрасит цветами триколора мост к концу текущего года, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Космос Илон Маск запустит спутниковый интернет для жителей США в 2020 году Напомним, 60 спутников связи Starlink успешно доставленные на орбиту ракетой-носителем Falcon 9. Чтобы обеспечить спутниковым интернетом жителей США, в космос отправят еще 6-8 партий спутников, пишет The Daily Mail.

Фигурное катание Медведева упала в короткой программе на «Гран-при» Канады Российская фигуристка Евгения Медведева упала во время короткой программы на этапе «Гран-при» в Канаде.

Музыка Little Big выступили в защиту животных в новом клипе Группа Little Big выступила в защиту бездомных животных в новом клипе Rock—Paper—Scissors.