Футбол
Евро-футбол.ру«Лестер» уверенно обыграл «Кристал Пэлас»
В предпоследнем матче 11-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» не смог отобрать очки у «Лестера», одного из лидеров сезона. Команда Брендана Роджерса открыла счет на 57-й минуте, когда отличился Чаглар Сеюнджю, а ближе к финальному свистку Джейми Варди удвоил перевес «лис».
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«Кристал Пэлас» — «Лестер». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч АПЛ 3 ноября 2019 года
LiveSport.ru01 ноября в 21:22
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