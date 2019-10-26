Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Лестер» одержал самую крупную выездную победу в истории АПЛ

Саутгемптон — Лестер
0 – 9
Матч завершён
Чемпионат Англии, 25 октября
Стадион «Сент-Мэрис»
10′
Бенджамин Чилуэлл
Райан Бертран
12′
17′
Юри Тилеманс
19′
Айосе Перес
39′
Айосе Перес
45′
Джейми Варди
Дэнни Ингз
Джекенг Стивенс
46′
Янник Вестергор
Кевин Данзо
46′
57′
Айосе Перес
58′
Джейми Варди
Ян Валери
Стюарт Армстронг
70′
72′
Харви Барнс
Марк Олбрайтон
74′
Айосе Перес
Демарай Грэй
85′
Джеймс Мэддисон
90′+4′
Джейми Варди
Футболисты "Лестера" одержали самую крупную выездную победу в истории английской премьер-лиги, сообщается на сайте турнира. "Лестер" в пятницу в гостях отправил девять безответных мячей в ворота "Саутгемптона" в рамках десятого тура чемпионата Англии.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Варди – лидер по голам в АПЛ

Все про Спорт рувчера в 12:09

13-летний болельщик впервые посетил матч «Саутгемптона». Это была встреча, в которой его команда пропустила 9 мячей

Матч ТВвчера в 08:59

11 величайших побед (и ужаснейших поражений) в истории АПЛ

Soccer.ruвчера в 10:04

13-летний болельщик впервые посетил матч «Саутгемптона». Это была встреча, в которой его команда пропустила 9 мячей

Sportbox.RUвчера в 08:59

«Саутгемптон» — «Лестер». Видеообзор самой крупной выездной победы АПЛ

Чемпионатвчера в 00:33

«Лестер» забил девять в Саутгемптоне. Варди рвал и метал!

Спорт-Экспресс25 октября в 18:20

«Лестер», ты прекрасен 💙 9:0 в Саутгемптоне – крупнейшая выездная победа в истории главной лиги Англии (131 год!)

Sports.ru25 октября в 18:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 02:02, Ашберн
Шоу-бизнес

Адель сильно похудела после развода с мужем

Lisa.ru 25 октября в 12:15
Фигурное катание

Трусова обновила два мировых рекорда на Skate Canada

Российская фигуристка Александра Трусова обновила мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ на втором этапе Гран-при – турнире Skate Canada, который проходит в канадском городе Келоуна.
РИА Новости вчера в 17:48
Общество

В Чечне объяснились за скандал с пытками людей племянником Кадырова

В Чеченской Республике прокомментировали новостной сюжет о пытках граждан, которым их подвергал бывший мэр Грозного, племянник Рамзана Кадырова Ислам Кадыров.
Lenta.ru вчера в 01:52
Автоспорт

Ферстаппена оштрафовали на три позиции по итогам квалификации Гран-при Мексики «Формулы-1»

Коммерсантъ вчера в 20:06
Армия и оружие

Американские военные сообщили о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади

Коммерсантъ 00:23
Политика

Бывший посол Австрии назвал условие для отмены санкций против РФ

Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены санкций в отношении РФ необходимо, чтобы за нее выступила группа государств ЕС.
Известия вчера в 21:27
Политика

Экономике Украины предрекли сильный удар из-за дешевого угля из России

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев считает, что энергетический сектор Украины ждет сильный удар из-за дешевого российского угля.
Известия 01:02
Политика

Зеленский оценил встречу с добровольцами в Донбассе

Газета.Ru 01:01
Здоровье

В Колумбии девушка из-за болезни впадает в сон на месяцы

ToDay News Ufa вчера в 14:00
Армия и оружие

АПЛ «Князь Владимир» в 2019 году проведёт стрельбы ракетой «Булава»

Атомная подводная лодка проекта 955А «Князь Владимир» в рамках государственных испытаний выполнит стрельбу основным вооружением — ракетным комплексом с баллистической ракетой «Булава».
Регион 29 24 октября в 05:40
Общество

Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

ТАСС вчера в 11:46
Политика

Аксенов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины по вопросу признания российского статуса полуострова.
Газета.Ru 25 октября в 08:24
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Газета.Ru 25 октября в 15:51
Общество

Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»

Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Газета.Ru вчера в 07:42
Политика

Сорос назвал своего фаворита на пост президента США

Финансист и миллиардер Джордж Сорос поддержал кандидатуру сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен на пост президента США в 2020 году.
Известия 25 октября в 21:26
Происшествия

Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете

43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Российская газета 25 октября в 23:21
Общество

Около 50 тысяч человек эвакуируют в Калифорнии из-за лесных пожаров

Напомним, 11 октября в Калифорнии из-за лесных пожаров были эвакуированы порядка 100 тысяч человек.
REGNUM 24 октября в 22:09
Армия и оружие

Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США

Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Lenta.ru вчера в 17:02
Политика

Бутина заявила, что зря считала США правовым государством

Бутина рассказала в интервью Sputnik и RT, что жила в иллюзии, что находится в правовом государстве и не ждала ареста.
Аргументы и Факты вчера в 08:36
Здоровье

Онкологами названы симптомы рака, появляющиеся за 5 лет до болезни

Врачи-онкологи назвали симптомы рака, которые проявляются за пять лет до заболевания.
Ugpressa.ru вчера в 16:00
Здоровье

Названы 7 главных запретов для людей с повышенным давлением

Людям, у которых периодически повышается артериальное давление, врачи рекомендуют отказаться от некоторых привычек.
Волгоградская правда 01:12
Гаджеты

Смартфон Redmi Note 8T от Redmi Note 8 будет отличаться только NFC

Отличия Redmi Note 8T и Redmi Note 8 заключаются только в модуле для бесконтактной оплаты, а в остальном устройства идентичные.
Astera вчера в 16:50
Происшествия

Четыре человека погибли и десять пострадали в ДТП в Кировской области

В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Нолинском районе Кировской области погибли четыре человека, еще десять пострадали, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе УМВД.
Интерфакс вчера в 14:57
Авто

В Сети показали, как «Нива» разгоняется до сотни за 2 секунды

Штатная ходовая переделана полностью: передний мост взят от того же Chevrolet, задний – от пикапа Ford, а рулевой механизм – у BMW.
Автоновости дня вчера в 06:53
Армия и оружие

Минобороны обнародовало доказательства контрабанды США нефти из Сирии

Министерство обороны России показало снимки космической разведки, доказывающие, что США после разгрома террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) добывали и вывозили из Сирии нефть.
Lenta.ru вчера в 03:19
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном

Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram семейную фотографию, на которой певица запечатлена с их сыном Гарри.
Летидор вчера в 07:54
Общество

Российские автомобилисты стали тратить больше денег на оплату штрафов

Больше всего на штрафы тратят автомобилисты из Москвы (в среднем 582 рублей в год).
Общая газета.RU 25 октября в 04:36
Экономика

В России подешевеют кредиты и ипотека

Ипотека и кредиты в России станут доступнее, предполагают эксперты. Причиной стало снижение Центробанком РФ ключевой ставки.
URA.Ru 25 октября в 23:24
Политика

Пушков прокомментировал спор Зеленского с националистами в Донбассе

Киев не готов к разведению войск в Донбассе, заявил сенатор Алексей Пушков.
РИА Новости вчера в 14:18
Футбол

Тедеско поделился мыслями о тактике перед игрой с «Локомотивом»

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился мыслями о тактике перед игрой с "Локомотивом" в рамках 14-го тура чемпионата России по футболу.
Газета.Ru вчера в 08:52
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Англии по футболуБольше новостей по теме
Главное