Футболисты «Саутгемптона» в домашнем матче десятого тура чемпионата Англии потерпели сокрушительное поражение от «Лестера». Встреча, прошедшая в пятницу в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри», завершилась со счетом 9:0 в пользу гостей. В их составе три мяча забил Айосе Перес.

«Лестер» в гостях забил девять безответных мячей «Саутгемптону»

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