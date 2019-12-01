Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Лестер» обыграл «Эвертон» и вышел на 2-е место в АПЛ

Лестер — Эвертон
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Кинг Пауэр»
23′
Ришарлисон
45′+2′
Гильфи Сигурдссон
Айосе Перес
Келечи Ихеаначо
62′
Джейми Варди
68′
79′
Алекс Ивоби
Мойсе Кин
79′
Доминик Кэлверт-Льюин
Морган Шнайдерлин
Харви Барнс
Марк Олбрайтон
82′
Келечи Ихеаначо
90′+4′
2 фото
В матче 14-го тура английской Премьер-лиги "Лестер Сити" обыграл "Эвертон" со счётом 2:1. Встреча состоялась в Лестере на стадионе "Кинг Пауэр".
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