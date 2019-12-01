Футбол
Чемпионат«Лестер» обыграл «Эвертон» и вышел на 2-е место в АПЛ
|23′
Ришарлисон
|45′+2′
Гильфи Сигурдссон
Айосе Перес
Келечи Ихеаначо
|62′
Джейми Варди
|68′
|79′
Алекс Ивоби
Мойсе Кин
|79′
Доминик Кэлверт-Льюин
Морган Шнайдерлин
Харви Барнс
Марк Олбрайтон
|82′
Келечи Ихеаначо
|90′+4′
|70%
|Владение мячом
|30%
|83%
|Процент точных передач
|69%
|5
|Удары в сторону ворот
|4
|6
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|4
|1
|Офсайды
|3
|4
|Угловые
|4
|9
|Отборы
|22
|7
|Фолы
|9
|–
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Лестер
Расстановка 4‑3‑3
1
Шмейхель
21
Перейра
6
Эванс
4
Сёюнджю
3
Чилуэлл
8
Тилеманс
25
Ндиди
10
Мэддисон
14
Ихеаначо
9
Варди
11
Олбрайтон
1
Пикфорд
2
Холгейт
13
Мина
5
Кин
19
Сидибе
26
Дэвис
10
Сигурдссон
12
Динь
27
Кин
18
Шнейдерлин
7
Ришарлисон
Эвертон
Расстановка 3‑4‑3
В матче 14-го тура английской Премьер-лиги "Лестер Сити" обыграл "Эвертон" со счётом 2:1. Встреча состоялась в Лестере на стадионе "Кинг Пауэр".
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