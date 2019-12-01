В матче 14-го тура английской Премьер-лиги "Лестер Сити" обыграл "Эвертон" со счётом 2:1. Встреча состоялась в Лестере на стадионе "Кинг Пауэр".

«Лестер» обыграл «Эвертон» и вышел на 2-е место в АПЛ

Происшествия В Киеве при покушении на депутата убили ребенка В Киеве при покушении на депутата областного совета убили его трехлетнего сына. Машину Вячеслава Соболева обстреляли в центре города.

Политика Белый дом отказался от участия в слушаниях по импичменту Трампа Белый дом направил в комитет палаты представителей по судебным делам уведомление о том, что не примет участие в слушаниях по импичменту президента США Дональда Трампа.

Футбол Хусаинов: гол «Зенита» в ворота «Спартака» нельзя было засчитывать Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов выразил мнение, что арбитр Виталий Мешков ошибочно засчитал гол петербургского «Зенита» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (в данный момент счёт 1:0, перерыв).

Происшествия Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки» Обвиняемый в убийстве аспирантки бывший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов содержится в психбольнице столичного следственного изолятора "Бутырка", сообщила "Интерфаксу" член московской Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

Финансы Украинские эксперты ошеломили прогнозом курса доллара Эксперты отмечают, что в текущей ситуации на курс гривны может оказать приватизация ПриватБанка, вопрос о дальнейшем транзите газа, получение очередного транша МВФ и встреча в «нормандском формате».

Армия и оружие Источник назвал стоимость разработки нового российского авианосца Российское военное руководство неоднократно заявляло о необходимости строительства нового авианосца, однако если это решение будет принято, оно может быть реализовано после выполнения текущей госпрограммы вооружений 2018-2027.

Общество Метеорологи прогнозируют в России «пятнистые» осадки в декабре Температура в декабре на 40% территории России будет выше нормы, осадки будут выпадать неравномерно, сообщил РИА Новости и.о. руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Политика Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.

Шоу-бизнес Располневшая Мария Голубкина примерила образ стриптизерши В Сети появился кадр, на котором Мария с явным лишним весом, позирует в образе девушки лёгкого поведения то ли стриптизёрши.

Гаджеты Производство iPhone SE2 запустят в декабре В сети неоднократно появлялись слухи относительно потенциально популярного смартфона – iPhone SE 2. На этот раз инсайдер из Поднебесной поделился своей информацией относительно этого девайса.

Спорт Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу Сборная России со счетом 5:4 победила команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае.

Общество Минюст предложил ужесточить санкции за задержку зарплат В настоящее время административный кодекс предусматривает для компаний штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, и в большинстве случаев эта санкция одинакова при задержке зарплаты и одному работнику, и тысяче.

Происшествия Женщина погибла после падения на рельсы на станции МЦД Центральная пригородная пассажирская компания в Twitter сообщала, что в результате падения человека на рельсы на МЦД-1 и Савеловском направлении было остановлено движение поездов в сторону Москвы со стороны Лобни.

Политика СМИ узнали, почему застопорились переговоры США и КНР по торговле Переговоры США и Китая по торговле застопорились из-за принятого накануне американским президентом Дональдом Трампом закона "О защите прав человека и демократии в Гонконге", сообщает портал Axios со ссылкой на источник, близкий к переговорной команде США.