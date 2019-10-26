Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Лестер» забил девять безответных мячей «Саутгемптону»

Саутгемптон — Лестер
0 – 9
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Сент-Мэрис»
10′
Бенджамин Чилуэлл
Райан Бертран
12′
17′
Юри Тилеманс
19′
Айосе Перес
39′
Айосе Перес
45′
Джейми Варди
Дэнни Ингз
Джекенг Стивенс
46′
Янник Вестергор
Кевин Данзо
46′
57′
Айосе Перес
58′
Джейми Варди
Ян Валери
Стюарт Армстронг
70′
72′
Харви Барнс
Марк Олбрайтон
74′
Айосе Перес
Демарай Грэй
85′
Джеймс Мэддисон
90′+4′
Джейми Варди
"Лестер" разгромил "Саутгемптон" в матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) и одержал самую крупную победу на выезде в истории чемпионата. Встреча завершилась со счетом 9:0. Примечательно, что по итогам первой половины встречи в ворота хозяев были забиты уже пять мячей.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Джейми Варди возглавил список бомбардиров АПЛ

ODDS.ru01:16

«Лестер» забил девять безответных мячей «Саутгемптону»

Газета.Ruвчера в 18:46

«Саутгемптон» — «Лестер». Видеообзор самой крупной выездной победы АПЛ

Чемпионат00:33

«Лестер», ты прекрасен 💙 9:0 в Саутгемптоне – крупнейшая выездная победа в истории главной лиги Англии (131 год!)

Sports.ruвчера в 18:32

«Лестер» одержал крупнейшую гостевую победу в истории высших дивизионов Англии

Матч ТВ01:52

«Лестер» забил девять в Саутгемптоне. Варди рвал и метал!

Спорт-Экспрессвчера в 18:20

«Лестер» одержал крупнейшую гостевую победу в истории высших дивизионов Англии

Sportbox.RU01:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 03:16, Ашберн
Футбол

Экспресс на НБА на 24.10.2019

Предлагаем Вашему вниманию экспресс ставку на баскетбол из двух событий по линии букмекерской конторы 1xСтавка.
Все про Спорт ру 23 октября в 04:50
Общество

В Ростове-на-Дону в асфальт закатали рельсы

Кажется, эти гении испортили не только асфальт с рельсами, но и сам трамвай.
Аргументы недели 24 октября в 06:25
Происшествия

Тюменца, «застрелившего» восемь солдат, могли жестоко «кошмарить»

Как сообщил порталу 72.ru ранее служивший в этой части тюменец, его и сослуживцев жестоко «кошмарил» убитый лейтенант.
REGNUM 01:23
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусами в Алтайском крае

По данным спасателей, частный микроавтобус столкнулся с минивэном. В результате аварии погибли пять человек, среди них есть ребенок.
Газета.Ru 00:00
Фигурное катание

Медведева упала во время короткой программы на Гран-при Канады

Российская фигуристка Евгения Медведева не смогла чисто откатать короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada.
RT на русском 00:39
Общество

Диетологи назвали продукты, которые чаще всего вызывают болезни

Испанские диетологи рассказали, какие продукты чаще всего провоцируют развитие опасных заболеваний. Об этом сообщает La Vanguardia.
Газета.Ru 02:43
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации на Донбассе.
РБК 02:58
Культура

СМИ вспомнили самые громкие скандалы на «Поле чудес»

В честь дня рождения капитал-шоу "Поле чудес", СМИ вспомнили самые громкие скандалы в эфире передачи.
АМИТЕЛ 00:13
Политика

Экс-посол Австрии оценил выгоду «Северного потока — 2» для стран ЕС

Собеседник агентства указал на то, что стратегическая цель проекта - обход Украины: "если в украинской конституции стоит цель на вступление в НАТО, то России нужно подумать, стоит ли ей снабжать газом страну НАТО, что логично".
РИА Новости вчера в 20:22
Финансы

Банки нарастили выдачу кредитов населению перед вводом ограничений ЦБ

О чем может говорит такая динамика Многие банки активно наращивали портфели потребительских кредитов до начала октября из-за будущих ограничений ЦБ, утверждает аналитик агентства Moody’s Мария Малюкова.
РБК 02:00
Шоу-бизнес

Адель сильно похудела после развода с супругом

В апреле этого года британская артистка развелась с Саймоном Конескки. После разрыва с супругом звезда начала стремительно худеть.
RuNews24.ru вчера в 13:07
Происшествия

В Улан-Удэ 12 человек пострадали при взрыве газа в кафе

РИА Новости 00:52
Общество

«Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма

Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
Газета.Ru вчера в 21:29
Гаджеты

«Связной» начал менять домашние телефоны на смартфоны

В магазине по продаже техники «Связной» начали новую акцию – «Кладбище домашних телефонов».
7 новостей 02:24
Политика

Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду товаров

Президент США Дональд Трамп восстановил американо-украинское соглашение о беспошлинной торговле по ряду позиций.
Коммерсантъ вчера в 20:28
Общество

Бутина сказала, что сразу сделает по возвращению в Россию

Осужденная в США и депортированная в Россию Мария Бутина рассказала, что сделает в первую очередь после возращения на родину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Технологии

Представлен отечественный планшет с процессором «Эльбрус»

РЕН ТВ вчера в 19:12
Автоспорт

Квят оценил результаты свободных практик Гран-при Мексики

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят поделился мнением о результатах свободных практик перед этапом Гран-при "Формулы-1", который пройдет в Мексике, передает пресс-служба команды.
Газета.Ru вчера в 20:30
Общество

В Чечне объяснились за скандал с пытками людей племянником Кадырова

Lenta.ru 01:52
Футбол

«Монако» обыграл «Нант» с передачей Головина

Автором единственного во встрече мяча стал тунисский форвард «Монако» Виссам Бен-Йеддер, который забил его на 22-й минуте с подачи российского полузащитника Александра Головина.
REGNUM 00:24
Авто

Когда менять приводной ремень на автомобиле?

Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.
Car.ru вчера в 05:27
Общество

В ПФР объяснили, кому отказывают в назначении пенсии

Трем процентам россиян отказывают в назначении страховой пенсии.
Российская газета 00:10
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru вчера в 11:59
Гаджеты

Благодаря Google увеличивается спрос на Android 10

Project Treble от Google появилась в 2017 году с целью ускорения выхода обновлений Android.
Anonsens 24 октября в 15:59
Транспорт

Каховская линия метро Москвы навсегда прекратила работу

ТАСС вчера в 17:15
Здоровье

Россиянам назвали несовместимые сочетания продуктов

Популярные у россиян некоторые сочетания продуктов оказались вредными.
Lenta.ru 24 октября в 18:43
Кино

«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+»

«Джокер» официально стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» (R) — сегодня сборы ленты Тодда Филлипса превысили 788 млн долларов.
Игромания.ру вчера в 15:19
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

Газета.Ru вчера в 15:51
Политика

В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину

России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
Известия вчера в 00:05
Гаджеты

Micron представила «самый быстрый в мире» SSD-накопитель X100

Компания Micron Technology представила свой первый твердотельный накопитель на базе памяти 3D XPoint.
Игромания.ру 01:42
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Англии по футболуБольше новостей по теме
Главное