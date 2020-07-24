Коронавирус
ИнтерфаксЛетальность от коронавируса в России составила 1,62%
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявляет, что смертность от коронавируса в России составляет 1,62% от числа заболевших, по его словам, это один из самых низких показателей в мире.
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Общество
Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа
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Интерфакс 06:34
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Общество
В Минздраве ожидают снятия всех ограничений по коронавирусу в феврале
"Да, мы движемся этим курсом, мы хотели бы, чтобы путь по формированию популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов, был доведен, и тогда мы будем говорить спокойно, что мы переходим новую фазу возвращения к обычной привычной нашей жизни", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос, остается ли тот же прогноз, что все ограничения могут быть сняты к февралю.
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Общество
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Михаил Скипский отреагировал на обвинения в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней.
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Газета.Ru 06:40
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Песков ответил на вопросы о санкциях, СП-2 и Кадырове
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал санкции против "Северного потока – 2" неприемлемыми и противоречащими законодательству.
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Политика
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Бывший претендент на пост президента Белоруссии, экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало вместе с двумя детьми уехал в Россию и сейчас находится в Москве.
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Агроном Елизавета Тихонова заявила радио Sputnik, что «обкалывать» плоды нитратами невозможно, так как такое воздействие их убьет.
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Политика
Песков объяснил присвоение Кадырову звания генерал-майора нацгвардии
Присвоение звания генерал-майора национальной гвардии главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову никак не связано с санкциями, введенными в отношении него со стороны США, заявил в пятницу, 24 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Экономика
Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет
Президент РФ Владимир Путин согласился заморозить пенсии в реальном выражении на следующие 10 лет.
Daily вчера в 06:09
Футбол
«Барселона» хочет продать 12 игроков
Вчера испанское спортивное издание Sport выставило оценки игрокам сине-гранатовых по итогам нынешнего сезона Примеры.
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Ведомости 06:24
Общество
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Pfizer и BioNTech рассчитывают в октябре подать заявку на регистрацию препарата и произвести до конца этого года до 100 млн доз вакцины, а в 2021 году - более 1,3 млрд доз.
Газета.Ru 22 июля в 11:55
Шоу-бизнес
Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз
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Политика
Отчуждение части территории России приравняли к экстремизму
Документ уточняет, что экстремизмом признается не только нарушение территориальной целостности РФ, но и отчуждение части ее территории.
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Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
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По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
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Политика
Песков заявил об отсутствии решений по открытию границ России
Правительство продолжает переговоры с другими государствами по открытию границ, пока решений не принималось, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости вчера в 07:20
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
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Общество
Памятнику Высоцкому на Ваганьковском кладбище переустановили голову
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ТК Звезда 04:58
Шоу-бизнес
Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон обручился с 28-летней моделью
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В волгоградских больницах скончались две пациентки с коронавирусом
Волгоград, 24 июля 2020, 13:34 — REGNUM Две женщины с подтверждённым коронавирусом скончались в Волгоградской области за минувшие сутки.
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