Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксЛетальность от коронавируса в России составила 1,62%

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявляет, что смертность от коронавируса в России составляет 1,62% от числа заболевших, по его словам, это один из самых низких показателей в мире.
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Мурашко сравнил показатели смертности от коронавируса в России и в мире

Комсомольская правда04:43

Мурашко прокомментировал уровень летальности от коронавируса в России

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Мурашко сообщил, что летальность от COVID-19 в России составила 1,62%

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Глава Минздрава назвал процент летальности от коронавируса в России

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Мурашко заявил, что летальность коронавирусной инфекции в России сейчас составляет 1,62%

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В Минздраве ожидают снятия всех ограничений по коронавирусу в феврале

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