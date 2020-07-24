Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксЛетальность от коронавируса в России составила 1,62%

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявляет, что смертность от коронавируса в России составляет 1,62% от числа заболевших, по его словам, это один из самых низких показателей в мире.
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, в Новосибирске также говорили о том, что от пациентов скрывают информацию о диагнозе и лечении.
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