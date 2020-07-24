Коронавирус
ИнтерфаксЛетальность от коронавируса в России составила 1,62%
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявляет, что смертность от коронавируса в России составляет 1,62% от числа заболевших, по его словам, это один из самых низких показателей в мире.
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с чего всё началось
Так, например, в Екатеринбурге приезда скорой с трудом добивалась семья из 7 человек, в Новосибирске также говорили о том, что от пациентов скрывают информацию о диагнозе и лечении.74.ru03:57
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Общество
Посол сообщил о запрете торговать товарами из Армении в ТЦ «Твой дом»
Посол Армении в России Вардан Тоганян сообщил, что из торговых центров сети «Твой дом» (входит в Crocus Group Араза Агаларова) исчезли армянские продукты.
Коммерсантъ вчера в 14:32
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Известия вчера в 22:41
Политика
МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений
Требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений говорит о непонимании Киевом данного текста, Россия готова помочь украинской стороне в его расшифровке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».
Известия вчера в 17:01
Происшествия
Под Омском нашли тела убитых год назад женщины и ее дочери
В лесу в Омской области нашли останки женщины и девочки-подростка, убитых их мужем и отцом в Калачинске более года назад.
РБК 02:37
Общество
В России назревает потребительский кризис
Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями – вместе с Грецией, Словенией, Португалией и Испанией.
Ведомости вчера в 18:17
Армия и оружие
ВВС Румынии сопроводили российские бомбардировщики над Черным морем
РБК вчера в 10:08
Общество
В Челябинской области режим ограничений продлили до 9 августа
Губернатор Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности в Челябинской области.
Российская газета 03:54
Политика
Совфед одобрил закон о многодневном голосовании на выборах в России
Совет Федерации в пятницу, 24 июля, одобрил закон о трехдневном голосовании на выборах всех уровней в России.
Известия 05:12
Хоккей
Новый клуб НХЛ из Сиэтла представил название и логотип
Хоккейный клуб «Сиэтл Кракен» провел презентацию своего лого, формы и названия, а также стал 32-ой командой в НХЛ.
CT news 04:56
Футбол
«Урал» объявил об уходе Погребняка
RT на русском 04:09
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Здоровье
Власти Хакасии готовятся к введению ряда послаблений
Федеральный Минздрав рекомендует мероприятия по диспансеризации, профосмотрам, подготовительные мероприятия по восстановлению нашей системы, начинать со следующей недели, - отметил на заседании и.о.министра здравоохранения Хакасии Александр Стреленко.
Шанс (г. Абакан) 02:57
Экономика
ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 04:55
Общество
В день массовой акции протеста Дегтярев уедет из Хабаровска
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев планирует выходные посвятить поездке по региону.
Коммерсантъ 03:22
Происшествия
Ребенок повредил бюст XVIII века в Царском Селе
Известия вчера в 20:40
Экономика
Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга
Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место).
Российская газета 02:46
Шоу-бизнес
Писательница Татьяна Толстая жестко осудила Собчак
В интервью изданию «СтарХит» Толстая рассказала, что познакомилась с Ксений в эфире своего шоу, в которое она пригласила Собчак в качестве гостьи.
Bimru.ru 04:08
Единоборства
Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова более чем на 20 кг
Сочи, Краснодарский край, 23 июля 2020, 14:23 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко оказался тяжелее своего будущего соперника Магомеда Исмаилова более чем на 20 кг.
REGNUM вчера в 07:23
Технологии
WhatsApp добавит функцию привязанных устройств
Функция Linked Devices позволит использовать один аккаунт мессенджера одновременно на четырех разных устройствах.
Инфо24 05:13
Общество
Матвиенко призвала серьезно наказать виновников аварии в Норильске
Kremlin Pool / Global Look Press Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что виновные в аварии в Норильске должны понести очень серьезное наказание.
РЕН ТВ 04:51
Происшествия
На Кубани за сутки выявлено 90 носителей коронавируса
Краснодар, 24 июля 2020, 10:54 — REGNUM 90 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, об этом сообщили 24 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:54
Религия
Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
RT на русском 04:08
Общество
Доступ в район Айя-Софии в Стамбуле полностью закрыли
В Стамбуле местные власти полностью закрыли доступ в районы, которые прилегают к превращенному в мечеть собору Святой Софии.
Московский Комсомолец 05:07
Финансы
Биржевой курс евро превысил 83 рубля впервые с апреля
Курс евро в первые 30 минут торгов Московской биржи превысил 83 рубля впервые с 4 мая.
Вести.Ru 03:56
Политика
Коммерсантъ: Думская оппозиция отказалась от участия в выборах губернаторов в обмен на кресла в Совете Федерации
Сразу три депутата Госдумы от парламентской оппозиции имеют шансы отказавшись от выдвижения на выборах региональных глав стать членами верхней палаты российского парламента.
Эхо Москвы 05:04