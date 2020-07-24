с чего всё началось

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявляет, что смертность от коронавируса в России составляет 1,62% от числа заболевших, по его словам, это один из самых низких показателей в мире.

Летальность от коронавируса в России составила 1,62%

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Единоборства Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова более чем на 20 кг Сочи, Краснодарский край, 23 июля 2020, 14:23 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко оказался тяжелее своего будущего соперника Магомеда Исмаилова более чем на 20 кг. 21

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Происшествия На Кубани за сутки выявлено 90 носителей коронавируса Краснодар, 24 июля 2020, 10:54 — REGNUM 90 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, об этом сообщили 24 июля в региональном оперативном штабе. 330

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Общество Доступ в район Айя-Софии в Стамбуле полностью закрыли В Стамбуле местные власти полностью закрыли доступ в районы, которые прилегают к превращенному в мечеть собору Святой Софии. 69