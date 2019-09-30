Экономика
Lenta.ruЛетать по России в обход Москвы разрешили без налогов
В России для всех внутренних авиарейсов, пролегающих в обход московских аэропортов, отменили налог. Об этом сообщает «Парламентская газета». Закон вступил в силу во вторник, 1 октября.
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 17:55, Вашингтон
Политика
Зеленский заявил, что расследования дела против Байдена не будет
Украина не станет проводить расследование деятельности американского сенатора Джо Байдена и его сына Хантера по приказу президента США Трампа, заявил 30 сентября украинский президент Владимир Зеленский.
REGNUM 16:50
Игры
Самый дорогой корабль в Star Citizen купили за несколько секунд
Для корабля «использовали» самые дорогие «материалы», над его отделкой «трудились» лучшие дизайнеры, а системы управления гарантируют, что с ним справится даже новичок.
Игромания.ру вчера в 12:03
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 10:23
Общество
Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы
Порядка 20 тысяч человек приняли участие в согласованном с властями митинге в поддержку фигурантов дела о незаконных акциях на проспекте Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.
РИА Новости вчера в 09:15
Политика
Особое мнение: Сергей Марков
Политолог Сергей Марков был в программе "Особое мнение".
Эхо Москвы 13:45
Театры
Премьера оперы «Сказка о царе Салтане» прошла в Большом театре
Московский Комсомолец вчера в 11:10
Футбол
Игорь Шалимов назначен тренером «Ахмата»
Новым главным тренером "Ахмата" назначен Игорь Шалимов.
Вести.Ru 16:26
Политика
Помпео пообещал не дать Пригожину укрыться от давления США
«США позаботятся, чтобы [Евгений] Пригожин и подобные ему не могли спрятаться или чувствовать себя комфортно, пока ведут дестабилизирующую деятельность, которая угрожает интересам США, а также их союзников и партнеров», — заявил Помпео.
РБК 11:28
Кино
На Comic Con Russia 2019 представят screenlife-проект «Dead of Night»
МОСКВА, Кинобизнес сегодня - В четверг, 3 октября в кинозале Comic Con Russia 2019 состоится презентация нового проекта Тимура Бекмамбетова, сделанного для популярного сервиса Snapchat – первого в мире вертикального художественного screenlifе-хоррора Dead Of Night («Ночные мертвецы»).
Кинобизнес сегодня 04:52
Происшествия
Москвичка устроила откровенную фотосессию в отделе полиции
В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в одном из отделов полиции. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru вчера в 14:26
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
После скандального выступления на Дне города в Самаре певец Дима Билан дал новый бесплатный концерт под названием «Самара, прости меня!».
РБК вчера в 14:22
Шоу-бизнес
Мария Миронова стала мамой во второй раз
Актриса поделилась радостной новостью с поклонниками: она снова стала мамой. Роды Марии Мироновой прошли в одной из клиник Греции.
StarHit.ru 13:20
Гаджеты
Realme X2 Pro получил чипсет Snapdragon 855 Plus
Сюй Ци Чейз, директор по маркетингу компании, объявил на Weibo, что скоро появится первый флагман Realme с чипсетом Snapdragon 855 Plus, а его кодовое название звучит, как Super Warrior или Samurai (в зависимости от вариантов перевода).
ГЛАС.RU 03:18
Недвижимость
Сбербанк снизил ставку по ипотеке
Сбербанк с начала октября снизил на 0,3 процентного пункта ставку по большинству видов ипотечных кредитов, теперь минимальная ставка составит 7,3% годовых.
Дождь 06:01
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru 12:00
Культура
Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием.
URA.Ru 06:32
Политика
Новый указ Зеленского был скопирован с документа ООН
По словам журналиста, текст дословно скопирован с аналогичного документа ООН под названием "Система глобальных показателей достижения целей в области устойчивого развития и выполнения задач Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года".
РЕН ТВ 15:09
Происшествия
Хачатурян снимал издевательства над дочерьми на видео
Убитый тремя дочерьми бизнесмен Михаил Хачатурян записывал издевательства над ними на видео.
РИА Новости 10:19
Общество
Рената Литвинова приняла участие в Неделе моды в Париже
Знаменитость приняла участие в показе модного дома Balenciaga. Видео с мероприятия она опубликовала на своей странице в Instagram.
RuNews24.ru вчера в 16:30
Армия и оружие
Американский авианосец окружили китайские корабли
Со спутника удалось запечатлеть, как американский авианосец был окружен пятью военными суднами Китая.
RuNews24.ru вчера в 07:30
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев: «Моих детей вынашивали разные суррогатные матери»
Оба раза детей для певца вынашивали суррогатные мамы. Беременность у женщин наступала с первого раза - и с Никитой, и с Анной.
Комсомольская правда 08:57
Кино
Человек-паук остался в киновселенной Marvel
Человек-паук остался в киновселенной Marvel после состоявшейся сделки правообладателя Sony со студией Кевина Файги.
Газета.Ru 27 сентября в 16:30
Музыка
Metallica отменила концерты из-за болезни вокалиста
Рок-группа Metallica сообщила фанатам из Австралии и Новой Зеландии об отмене концертов. Причиной стало лечение вокалиста Джеймса Хэтфилда.
News.ru 28 сентября в 09:00
Наука
Джейми Донелли: «VR дает возможность отправить учеников на Марс»
В конце концов VR дает возможность отправить твоих учеников на Марс.
РБК 07:31
Спорт
Юрий Ганус: WADA ждет объяснений от российских властей, а не от РУСАДА
К 9 октября от российских властей не ждут дискуссионной повестки, переговорного процесса; время, отведенное на это, уже прошло, от российских властей ждут приемлемых внятных объяснений по представленной структуре, приводит Sport24.ru слова Гануса.
Советский спорт 07:22