В России для всех внутренних авиарейсов, пролегающих в обход московских аэропортов, отменили налог. Об этом сообщает «Парламентская газета». Закон вступил в силу во вторник, 1 октября.

Летать по России в обход Москвы разрешили без налогов

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