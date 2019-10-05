Проектная лаборатория, в которой в ближайшие четыре года сформируют технический облик первого российского летающего автомобиля, создана на базе Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина (СибНИА, Новосибирск), сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ).

с чего всё началось

Ранее в 2017 году о планах создать "летающий внедорожник" заявлял ведущий консультант направления физико-технических исследований ФПИ Ян Чибисов. По его словам, аппарат будет предназначен для перевозки грузов и пассажиров грузоподъемностью от ста до тысячи килограммов.

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