Авто
РИА НовостиЛетающие автомобили начнут собирать в Новосибирске
Ранее в 2017 году о планах создать "летающий внедорожник" заявлял ведущий консультант направления физико-технических исследований ФПИ Ян Чибисов. По его словам, аппарат будет предназначен для перевозки грузов и пассажиров грузоподъемностью от ста до тысячи килограммов.
Читать в источнике
Оценить24
с чего всё началось
Проектная лаборатория, в которой в ближайшие четыре года сформируют технический облик первого российского летающего автомобиля, создана на базе Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина (СибНИА, Новосибирск), сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ).РИА Новости02:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 06:27, Ашберн
Шоу-бизнес
Половина лица Бочкаревой парализована после скандала с наркотиками
Политика
Венгрия изымает выданные украинцам паспорта
Выяснилось, что в большинстве случаев паспорта получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами, которые не знали венгерского языка и жили в других регионах Украины.
Происшествия
В Подмосковье убили 17-летнюю студентку
Тело 17-летней студентки обнаружили в квартире в подмосковном Домодедово, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Экономика
Авиакомпанию iFly заподозрили в уклонении от таможенных платежей
Стоимость самолета "приземлили" Авиакомпания дважды помещала один и тот же самолет под процедуру временного ввоза на таможенном посту "Аэропорт Внуково", во второй раз занизив его стоимость в 2,7 раза, отмечает Счетная палата.
Наука
Парализованный смог пойти с помощью управляемого мозгом экзоскелета
Управляемый мозгом экзоскелет позволил двигаться полностью парализованному ниже шеи мужчине, 5 октября сообщило агентство France Press.
Наука
Уникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии
Уникальный алмаз, возрастом 800 миллионов лет, добыли в Якутии сотрудники компании «Алроса».
Происшествия
В Якутии экс-депутат Ил Тумэна погиб в схватке с медведем
Бывший депутат государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии Александр Крылов скончался после нападения на него медведя.
Политика
Трамп шлепнул по колену президента Финляндии
Президент США Дональд Трамп шлепнул по колену главу Финляндии Саули Ниинисте.
Политика
Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана
Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
Происшествия
В Самарской области при пожаре погибли четыре человека
Происшествия
В Якутске прошел пикет в поддержку Александра Габышева
5 октября в Якутске прошел пикет в поддержку Александра ГАБЫШЕВА, которого называют воином-шаманом.
Экономика
Минфин прогнозирует падение доходов россиян из-за платежей по кредитам
Реальные доходы россиян продолжат падать в 2019 году, в частности, из-за необходимости уплачивать проценты по кредитам, несмотря на рост заработной платы, говорится в материалах Минфина к проекту бюджета на период 2020-2022 годов, который правительство внесло в Госдуму.
Единоборства
Головкин оказался тяжелее Деревянченко
В Нью-Йорке прошло взвешивание казахстанского боксера Геннадия Головкина и украинца Сергея Деревянченко.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России
В средней полосе России зимний период постепенно сокращается, а летний, напротив, увеличивается.
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 5 получит полноценную поддержку NFC по всему миру
Полноценную поддержку NFC (Near Field Communication), обеспечивающую беспроводную передачу данных малого радиуса действия, получит ожидаемый Xiaomi Mi Band 5. Об этом, ссылаясь на инсайдерскую информацию, сообщают зарубежные профильные СМИ.
Кино
Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве
Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.
Культура
Новая песня БГ заставила Ивана Урганта выругаться в прямом эфире
В своём вечернем шоу "Вечерний Ургант" известный ведущий рассказал о новой песне Бориса Гребенщикова "Вечерний М". Герой произведения - собирательный образ пропагандиста российского телевидения.
Здоровье
Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами
Происшествия
В Якутии уволилась учитель, грозившая ребенку «спустить шкуру»
Политика
Волкера заменит вашингтонский чиновник, укравший бекон в супермаркете
Упаковка бекона стоимостью в 2 доллара 13 центов обернулся для Костива административным отпуском, а уже в следующем году он подал в отставку.
Происшествия
Совладелец «Теремка» Роман Фукс объявлен в розыск
Московская полиция объявила в розыск совладельца сети блинных "Теремок" Романа Фукса.
Происшествия
Мужчину в кепке с лозунгом Трампа на русском языке избили в США
В Калифорнии задержан подозреваемый в избиении мужчины в кепке с надписью «Сделаем Америку снова великой» на русском языке.
Политика
Второй разведчик готовит жалобу на Трампа из-за его связей с Украиной
Второй разведчик готовит жалобу на Трампа из-за его отношений с Украиной Еще один сотрудник разведки Соединенных Штатов готовит рапорт с жалобой на американского президента Дональда Трампа.
Политика
В Госдуме оценили желание Грузии восстановить авиасообщение с Россией
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов считает очень важным заявление министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани о поддержке возобновления авиасообщения между республикой и Россией.
Общество
Названы восемь омолаживающих продуктов
Политика
Путин поздравил учителей с профессиональным праздником
Политика
Италия усилила противодействие нелегальным мигрантам
Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо прокомментировал усилия по защите страны от наплыва мигрантов.