Авто

66.ru66.ruВ Новосибирске начнут собирать первые летающие автомобили

Проектную лабораторию создадут на базе Сибирского НИИ авиации имени (СибНИА). Там в течение четырех лет представят облик российского летающего автомобиля, создадут полномасштабный демонстратор машины и проведут первые испытания, пишут РИА «Новости».
Читать в источнике
Комментировать42
с чего всё началось

В Новосибирске начнут собирать летающие автомобили

На базе Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина создали проектную лабораторию, которая займется разработкой технического облика первого российского летающего автомобиля. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда перспективных исследований.
РИА Новости02:11

Подробнее о событии

В Новосибирске откроют центр разработки летающих автомобилей

CarsWeek.ru06:09

Летающий автомобиль может появиться в Новосибирске

Car.ru05:57

В Новосибирске начнут собирать летающие автомобили

РИА Новости02:11

Летающий автомобиль начнут создавать в Новосибирске

Тарантас Ньюс03:27

В Новосибирске появилась лаборатория для создания летающих автомобилей

Известия03:03

Назван город, где начнут собирать первые российские летающие автомобили

URA.Ru02:54

В Новосибирске начнут собирать летающие автомобили

Автоновости дня03:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 08:01, Ашберн
Политика

Соловьев оценил призыв Гордона построить забор на границе с Донбассом

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал призыв украинского журналиста Дмитрия Гордона построить забор между Украиной и Донбассом.
РИА Новости 06:41
Футбол

«Зенит» проиграл «Уралу» в первенстве молодежных команд

Молодежный состав «Зенита» на выезде уступил «Уралу» со счетом 2:3 в 12 туре молодежного первенства.
Спорт-Экспресс 07:33
Происшествия

В Петербурге автокран упал в реку

В Санкт-Петербурге автокран упал в реку. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
РБК 03:40
Политика

МИД Ирана не подтвердил информацию о скором освобождении Юлии Юзик

В пятницу приглашенный в МИД РФ посол Ирана в Москве Мехди Санаи сообщил, что задержанная в Тегеране россиянка Юлия Юзик давала показания иранским правоохранительным органам и скоро будет освобождена.
ТАСС 07:15
Политика

Bloomberg рассказал о кардинальной смене внешней политики России

"Начало пост-имперского периода" Некоторые опрошенные Bloomberg аналитики считают, что более сдержанный тон Путина отражает кардинальные перемены, которые происходят во внешней политике России.
Forbes 04:57
Происшествия

В Якутии экс-депутат Ил Тумэна погиб в схватке с медведем

Бывший депутат государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии Александр Крылов скончался после нападения на него медведя.
REGNUM 04:35
Происшествия

В Подмосковье убили 17-летнюю студентку

Тело 17-летней студентки обнаружили в квартире в подмосковном Домодедово, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости 04:13
Политика

Ведущий программы «60 минут» объяснил необходимость обсуждать Украину

Ведущий программы "60 минут" на канале "Россия" Евгений Попов в своем телеграм-канале рассказал, что случится, если он не обсудит Украину.
РИА Новости вчера в 20:48
Политика

Стало известно о плане Киева по полной блокаде Донбасса

Украинское руководство рассматривает возможность полной блокады самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на случай срыва переговоров по мирному урегулированию конфликта на востоке страны.
Lenta.ru вчера в 05:41
Происшествия

На стройке в Москве произошел обвал грунта в котлован

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту обвала грунта в котлован на северо-западе Москвы, сообщила "Интерфаксу" в субботу представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
Интерфакс 07:45
Шоу-бизнес

Актриса Наталья Бочкарева ответила критикам цитатой Чаадаева

Актриса Наталья Бочкарева ответила на критику, обрушившуюся на нее после скандала с наркотиками, с которыми ее якобы задержали правоохранители.
РИА Новости 06:10
Армия и оружие

Эрдоган не исключил начала операции в Сирии в ближайшее время

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция Турции в Сирии может начать в ближайшие дни, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 04:38
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк вернулась в соцсети после долгого молчания

Уже месяц вся страна переживает за здоровье Анастасии Заворотнюк.
Woman.ru вчера в 13:14
Политика

Венгрия забирает паспорта, выданные украинцам в Закарпатье

Бывший глава Закарпатской областной администрации Геннадий Москаль заявил в интервью изданию "Обозреватель", что венгерские власти массово забирают паспорта, которые выдавали в Закарпатье.
РИА Новости 05:35
Гаджеты

Владельцы iPhone 11 жалуются на проблемы с камерой смартфона

Компания Apple пока не прокомментировала эту проблему.
UfaTime.ru 04:33
Хоккей

Артем Манукян сделал Бузову талисманом омского «Авангарда»

Om1.ru вчера в 11:55
Происшествия

В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак

Известия вчера в 21:54
Энергетика

Роснедра подсчитали запасы рентабельной для добычи нефти в России

Общие запасы включенных в инвентаризацию месторождений Роснедра оценили в 17,2 млрд т. Однако рентабельными для добычи в ведомстве считают менее 70% этих запасов.
РБК 03 октября в 09:29
Общество

Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает удачным эксперимент по взиманию налога на профессиональный доход в четырех регионах России и предлагает распространить этот опыт на все субъекты РФ с 2020 года.
Российская газета вчера в 04:55
Общество

Принц Гарри подал в суд на британские газеты

МИР 24 вчера в 16:01
Политика

Польша планирует прекратить поставки газа из России

Как известно уже через 3 года (в 2022 г.) завершаются контрактные отношения между РФ и Польшей на поставку природного газа.
Южный Федеральный вчера в 11:23
Шоу-бизнес

Нюша возмутилась рассказами Егора Крида об их романе

Нюша считает, что фанатам стало интересно "рыться в грязном белье" после упоминаний о романе с Кридом.
VSE42.RU 04:54
Футбол

Жена руководителя селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Гончаренко

После 11 туров РПЛ ЦСКА возглавляет турнирный зачет, набрав 25 очков.
Vprognoze.ru 04:02
Транспорт

Четыре радиальные линии метро планируют продлить в Москве

Интерфакс 03:57
Культура

Конкурсант из Донецкой области стал победителем шоу «Голос. 60+»

После объявления итогов шоу победитель вновь выступил перед зрителями, а также наставники и участники показали совместный номер.
RT на русском вчера в 18:05
Происшествия

Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК

Осужденных исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, которые в сентябре избили и изнасиловали сокамерника, на время следствия перевели в другое исправительное учреждение.
ТАСС вчера в 03:25
Общество

Циклон принесет похолодание в европейскую часть России

Циклон принесет арктический воздух и на северо-запад стран, где также стоит ждать похолодания.
Красная весна 06:08
Армия и оружие

В ВКС оценили сроки принятия решения об ответном ударе при нападении

ВКС предлагают продолжить строительство радиолокационных станций для системы предупреждения, отметил Нестечук.
RT на русском 07:54
Технологии

Запущены реакторы самого мощного в мире атомного ледокола «Арктика»

Физический пуск обоих ядерных реакторов реакторной установки прошел на новом российском головном универсальном атомном ледоколе «Арктика».
ФАН вчера в 00:36
Общество

Маргарита Грачева выходит замуж

Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета вчера в 10:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное