Авто
66.ruВ Новосибирске начнут собирать первые летающие автомобили
Проектную лабораторию создадут на базе Сибирского НИИ авиации имени (СибНИА). Там в течение четырех лет представят облик российского летающего автомобиля, создадут полномасштабный демонстратор машины и проведут первые испытания, пишут РИА «Новости».
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с чего всё началось
На базе Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина создали проектную лабораторию, которая займется разработкой технического облика первого российского летающего автомобиля. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда перспективных исследований.РИА Новости02:11
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