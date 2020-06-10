Армия и оружие
ИзвестияЛетчик-испытатель рассказал о перспективном вооружении для МиГ-35
На новейшем российском истребителе МиГ-35 прошли испытания почти все типы имеющихся вооружений, однако есть образцы, которые еще не готовы к применению в полетах.
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На новейшем истребителе МиГ-35 уже испытана практически вся номенклатура вооружений, но есть перспективные образцы, которые пока не готовы к применению в полетах, сообщил в интервью РИА Новости летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации "МиГ" (входит в ОАК Ростеха) Дмитрий Селиванов.РИА Новостивчера в 20:39
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МЭА ожидает в 2020 году самого сильного падения мирового спроса на газ
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