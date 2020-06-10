Армия и оружие

РБКРБКЛетчик-испытатель сообщил о перспективном вооружении для МиГ-35

«Есть перспективные виды вооружений, которые наш самолет в состоянии применить», — сказал Селиванов. Однако практические испытания этих вооружений пока не готов начать разработчик, пояснил он. Сейчас испытательные полеты МиГ-35 продолжаются, рассказал Селиванов.
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с чего всё началось

МиГ-35 оснастят перспективным оружием

На новейшем истребителе МиГ-35 уже испытали практически всю номенклатуру вооружений, но есть перспективные образцы, которые пока не готовы к применению в полетах, сообщил в интервью РИА Новости летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации "МиГ" (входит в ОАК "Ростеха") Дмитрий Селиванов.
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