На новейшем истребителе МиГ-35 уже испытали практически всю номенклатуру вооружений, но есть перспективные образцы, которые пока не готовы к применению в полетах, сообщил в интервью РИА Новости летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации "МиГ" (входит в ОАК "Ростеха") Дмитрий Селиванов.

с чего всё началось

«Есть перспективные виды вооружений, которые наш самолет в состоянии применить», — сказал Селиванов. Однако практические испытания этих вооружений пока не готов начать разработчик, пояснил он. Сейчас испытательные полеты МиГ-35 продолжаются, рассказал Селиванов.

Летчик-испытатель сообщил о перспективном вооружении для МиГ-35

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