Армия и оружие
РИА НовостиЛетчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
Как заявила пресс-служба шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
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Американцы пожаловались на перехват самолета-разведчика российскими Су-35: видео
Московский Комсомолец03:21
Опубликовано видео перехвата американского самолёта российскими истребителями Су-35
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