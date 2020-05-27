Как заявила пресс-служба шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.

Энергетика Поставки российского газа через Польшу прекратились Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться. 2,2K

Общество Названа способствующая заражению коронавирусом погода Китайские ученые выяснили, что больше половины случаев коронавирусной инфекции COVID-19 произошли в местах, где температура воздуха достигала 5-15 градусов Цельсия. 21

Общество Роспотребнадзор отметил готовность Москвы к первому этапу отмены мер Глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева заявила, что по основным показателям столица готова к первому и второму этапам снятия введённых из-за коронавируса ограничений. 882

Политика Грузия не намерена возвращаться к Договору по открытому небу Грузия отказывается возвращаться к участию в Договоре по открытому небу (ДОН), несмотря на призывы с российской стороны, заявили в МИД республики. 24

Космос США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения. 22

Общество Москвичей в субботу ждет июльская жара и гроза По словам главного специалиста метеобюро Татьяны Поздняковой, с завтрашнего дня воздух начнет прогреваться до 20 градусов тепла и выше, а к субботе температура может достигнуть июльских значений - плюс 24-25 градусов днем и 13 градусов ночью.

Общество Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России. 114

Политика Путин в среду обсудит с Собяниным ситуацию с коронавирусом в Москве Президент РФ Владимир Путин в среду встретится с мэром Москвы Сергеем Собяниным, чтобы обсудить эпидемическую обстановку в российской столице и дальнейший план действий, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 2

Энергетика Владельцы АЗС предложили отменить регулирование цен на бензин Независимый топливный союз (НТС, объединяет трейдеров и владельцев АЗС) предложил главе Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву и министру энергетики Александру Новаку либерализовать цены на бензин на АЗС и отменить запрет на импорт топлива. 2

Авто Появились фото обновленного Lada Largus FL В салоне машин обновленного семейства должны появиться абсолютно новые передние сиденья, другие карты дверей, передняя панель от Renault Duster, а центральный подлокотник, руль, панель приборов, блок управления климатом и штатную мультимедиа «перекочуют» к Largus FL от соплатформенного хэтчбека XRay Cross. 25

Футбол Дзагоев объяснил, почему не смог уехать в европейский клуб Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев объяснил, почему так и не переехал в топ-чемпионат.

Шоу-бизнес Пригожин выступил против Шнурова Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег. 581

Путешествия В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов Например, Испания и Греция готовы открыть границы с 1 июля, Хорватия ждет в том числе и российских туристов уже с 15 июня, готовится к приему гостей Турция и другие страны. 350

Общество Суд прекратил дело Елены Батуриной о клевете В клевете предпринимательницу обвинял Эренцен Манжеев - финансовый управляющий в деле о банкротстве ее брата Виктора Батурина. 1

Происшествия Россиянка умерла после многочисленных звонков в скорую Россиянка четырежды обращалась в скорую: первый раз — ночью 17 апреля, потом еще три раза — днем 18-го. 6