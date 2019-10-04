Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruЛетчики НАТО поймали Су-34 в объектив тепловизора

Воздушный компонент (авиационные силы) Бельгии опубликовал у себя в Twitter фотографии российского сверхзвукового истребителя Су-34, сделанные через объектив тепловизора.
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