Происшествия
РБКЛетевший из Москвы самолет не смог сесть в Иркутске из-за тумана
Самолет авиакомпании S7, направлявшийся из Москвы в Иркутск, не смог приземлиться в аэропорту назначения из-за тумана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на справочную службу аэропорта Иркутска. В результате самолет ушел на запасной аэродром в Улан-Удэ.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс из Москвы в Иркутск, не смог в понедельник приземлиться в аэропорту назначения из-за тумана и ушел на запасной аэродром в Улан-Удэ, сообщили ТАСС в справочной аэропорта Иркутска.ТАССвчера в 21:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 02:13, Ашберн
Политика
Кива матом послал декоммунизаторов и поздравил с 23 февраля
Народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива поздравил своих подписчиков в соцсети с 23 февраля и недвусмысленно выразил отношение к запрету на Украине советского праздника.
Экономика
МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса
Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе.
Армия и оружие
В США оценили преимущества «странного» российского калибра
Наука
Специалисты разработали препарат на основе клеток крови пациента
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская рассказала, что мечтает уехать из России
Хоккей
Ковальчук перешел в «Вашингтон» к Овечкину
Нынешний сезон для Ковальчука складывается весьма противоречиво: в "Кингз" места себе он так и не нашел, а вот в "Монреале" с первых же дней стал своим (в 22-х матчах, проведенных за неполные два месяца, россиянин забросил 6 шайб, отдал 7 передач и набрал "+6" полезности).
Армия и оружие
На Украине похвастались способным «выжигать российские войска» оружием
В публикации говорится, что оно способно «выжигать» российские войска «в случае вторжения».
Шоу-бизнес
Любовь Успенская в истерике покинула шоу Ксении Собчак
Любовь Успенская стала новой героиней на шоу «Док-ток», которое ведёт Ксения Собчак.
Футбол
Все матчи 26-го тура Серии А могут перенести из-за коронавируса
Все поединки 26-го тура Серии А, которые должны пройти с 29 февраля по 2 марта, могут перенести из-за вспышки коронавируса на севере Италии.
Общество
Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая
Минздрав Украины запретил передавать еду в санаторий в Новых Санжарах, где находятся на карантине эвакуированные из китайской Ухани граждане.
Политика
В Совфеде оценили слова Трампа о мире России и Украины
Как отметил Кондратьев, глава Белого дома также мог продемонстрировать поддержку украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, вставшего на сторону Трампа в споре с Байденом перед процедурой импичмента.
Здоровье
Минздрав: действующее вещество «Кагоцела» не является госсиполом
Министерство здравоохранения официально подтвердило, что российский противовирусный препарат «Кагоцел» своевременно прошел все необходимые проверки, из чего можно сделать вывод, что препарат не обладает серьезными побочными действиями.
Здоровье
Диетологи назвали лучшие продукты для уменьшения жира на животе
По словам Бьюер, одним из лучших продуктов для уменьшения жира на животе является греческий йогурт, отличающийся высоким содержанием белка.
Политика
В США не нашли доказательств содействия России переизбранию Трампа
Разведка США не обладает доказательствами помощи России американскому президенту Дональду Трампу в переизбрании на ноябрьских выборах, сообщает 23 февраля CNN со ссылкой на источники в разведке.
Армия и оружие
Заход американского ракетного эсминца в Черное море объяснили
США объяснили заход своего ракетного эсминца «Росс» (USS Ross) в Черное море. Об этом сообщается на сайте ВМС США.
Политика
Участники протестов в Полтавской области обратились к Зеленскому
Общество
МВД при помощи камер начнет искать преступников по татуировкам и походке
Опыт КНР Китай считается мировым лидером по количеству установленных камер видеонаблюдения, только в Пекине их число превышает 470 тыс. Система распознавания лиц используется не только для поиска преступников и подозреваемых, она также внедрена в банкоматах, ресторанах и на таможне.
Экономика
Эксперт рассказал, как вспышка коронавируса повлияет на цены на нефть
Мировой рынок нефти в первом квартале 2020 года не сможет преодолеть давления новостей о снижении спроса со стороны Китая на фоне вспышки коронавируса, заявил РИА Новости менеджер по работе с клиентами Saxo Bank Эдгар Куплаис.
Биатлон
В Италии завели уголовное дело на Логинова и Касперовича
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал, что на Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича было заведено уголовное дело.
Общество
На Украине 250 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
Более 250 населенных пунктов в семи областях Украины остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.
Происшествия
В России более 70 ТЦ не работают из-за нарушений пожарной безопасности
В России 74 торгово-развлекательных центра (ТРЦ) приостановили работу из-за грубых нарушений пожарной безопасности, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.
Футбол
Агента Сане подозревают в отмывании денег
Чуть больше месяца назад нападающий «Манчестер Сити» Лерой Сане сменил агента на фоне слухов о том, что футболист может перейти в «Баварию» по окончании сезона.
Общество
Британия поменяет цвет паспортов после Brexit
После выхода из Евросоюза, состоявшегося 31 января, власти Британии намерены изменить цвет обложек паспортов, чтобы "восстановить национальную идентичность".
Происшествия
В Киеве взорвали отделение банка
Политика
В Польше хотят разрешить украинцам трудиться в 2 раза дольше
Основными трудовыми мигрантами в Польше стали украинцы.
Общество
Тамара Глоба рассказала, какие знаки Зодиака могут рассчитывать на удачу этой весной
Интересно, каких знаков зодиака ожидает удача уже этой весной.
Хоккей
«Динамо» обыграло «Спартак» в столичном дерби
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московское "Динамо" оказалось сильнее "Спартака".
Политика
Трамп прибывает с первым визитом в Индию
Происшествия