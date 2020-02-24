Самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс из Москвы в Иркутск, не смог в понедельник приземлиться в аэропорту назначения из-за тумана и ушел на запасной аэродром в Улан-Удэ, сообщили ТАСС в справочной аэропорта Иркутска.

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Самолет авиакомпании S7, направлявшийся из Москвы в Иркутск, не смог приземлиться в аэропорту назначения из-за тумана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на справочную службу аэропорта Иркутска. В результате самолет ушел на запасной аэродром в Улан-Удэ.

Летевший из Москвы самолет не смог сесть в Иркутске из-за тумана

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