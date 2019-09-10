Самолет авиакомпании Red Wings, летевший из Москвы в Анталью, сел в Краснодаре из-за технических неполадок. На борту лайнера находились 215 человек, передает РИА Новости.

Летевший из Москвы в Анталью самолет вынужденно сел в Краснодаре

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