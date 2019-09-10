Происшествия
Вести.RuЛетевший из Москвы в Анталью самолет вынужденно сел в Краснодаре
Самолет авиакомпании Red Wings, летевший из Москвы в Анталью, сел в Краснодаре из-за технических неполадок. На борту лайнера находились 215 человек, передает РИА Новости.
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В аэропорту Краснодара совершил вынужденную посадку самолет «Москва - Анталья»
Кубанские новости15:17
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 18:57, Вашингтон
Политика
В Крыму предложили Сенцову вернуться на полуостров в автозаке
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс предложил украинскому режиссеру Олегу Сенцову, осужденному в России за терроризм, вернуться в Крым не на танках, а в автозаке.
РБК 11:59
Политика
Глава Бурятии прокомментировал прошедшую в Улан-Удэ акцию протеста
Напомним, что пока в столице происходила стихийная акция протеста на площади Советов, глава республики находился по дороге в Санкт-Петербурге.
Байкал Медиа Консалтинг 09:55
Общество
Джек Ма ушел с поста главы Alibaba
Сооснователь китайской компании Alibaba Джек Ма ушел с поста председателя совета директоров в день своего 55-летия, передает Bloomberg.
Ведомости 05:07
Гаджеты
В Калифорнии началась презентация новинок от Apple
Трансляция мероприятия из театра Стива Джобса на территории кампуса Apple Park в Купертино (штат Калифорния) ведется на официальном сайте компании.
ТАСС 13:13
Футбол
«Спартак» выступит на товарищеском турнире в США
RT на русском 11:15
Экономика
Глава ПФР поддержал проект о новой системе пенсионных накоплений
Председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов позитивно оценил предложенную Минфином модель системы добровольных пенсионных накоплений.
РИА Новости вчера в 09:35
Кино
Назван самый провальный фильм в истории Голливуда
Статус самого провального фильма в истории современного кинематографа присудили приключенческой ленте студии Disney "Джон Картер" (2012 год).
Газета.Ru 18:05
Экономика
В ФАС опровергли стремительный рост стоимости авиабилетов
"По отдельным маршрутам территориальные управления ФАС России проводят анализ и принимают меры реагирования, однако в целом по стране двузначных темпов роста не наблюдается", - отметили в пресс-службе ведомства.
Российская газета 06:10
Авто
Audi представила «заряженный» S Q8
Несомненно, Audi Q8 выделяется из толпы, однако спецификации SQ8 выглядит еще более особенной.
SpeedMe 06:43
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Концертный директор российского певца Димы Билана Дмитрий Бушуев прокомментировал выступление артиста, которое состоялось в День города в Самаре.
Газета.Ru вчера в 15:17
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Футбол
Покер Роналду помог Португалии обыграть Литву в квалификации Евро-2020
Сборная Португалии добыла крупную победу над командой Литвы в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы-2020.
RT на русском 16:38
Политика
Сирены воздушной тревоги сработали в городах на юге Израиля
Сирены воздушной тревоги сработали во вторник в городах Ашкелон и Ашдод на юге Израиля, предупреждая жителей о возможных ракетных обстрелах, сообщила армейская пресс-служба.
ТАСС 14:26
Футбол
Англия обыграла Косово. Команды забили восемь голов на двоих
Сборная Англии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе А обыграла национальную команду Косово со счётом 5:3. Встреча состоялась в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри».
Чемпионат 16:40
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Происшествия
Шторм повредил около 400 школ на северо-востоке Мексики
Порядка 400 зданий школ на северо-востоке Мексики получили различные повреждения во время шторма "Фернанд".
РЕН ТВ 18:51
Космос
Запуск японского грузового корабля к МКС отложили из-за пожара
Пожар на стартовой площадке на космодроме Танегасима в Японии привел к переносу запуска японского грузовика HTV (Kounotori) на ракете H-IIB к МКС, сообщило американское космическое агентство NASA.
Росбалт 18:40
Футбол
Сборная Украины вырвала ничью в матче с нигерийцами
Футболисты сборной Украины в товарищеском матче сыграли вничью с командой Нигерии.
ProstoProSport 16:26
Общество
В Роскачестве рассказали, какие продукты нельзя мыть
Эксперты Российской системы качества составили перечень продуктов, которые не нужно мыть перед приготовлением.
РИА Новости 04:00
Экономика
Счетная палата РФ обнаружила нарушения на 426 млрд рублей за 2018 год
Счетная палата провела проверку исполнения бюджета за 2018 год и обнаружила нарушения, передает ТАСС со ссылкой на отчет ведомства.
Газета.Ru 17:42
Здоровье
Девушка приняла злокачественную опухоль за беременность
Planet Today 05:46
Политика
Трамп прокомментировал предполагаемый вывоз разведкой США агента из РФ
Американский лидер Дональд Трамп ответил журналистам на вопрос о том, что он думает по поводу недавней публикации CNN о якобы имевшем место вывозе спецслужбами США в 2017 году своего шпиона из правительства России в связи с опасениями о его разоблачении.
Московский Комсомолец вчера в 17:26
Политика
Кандидаты от оппозиции получили 20 мест из 45 в Мосгордуме
Александр Кынев отметил, что партия «Яблоко» в Москве достигла самого высокого результата за свою историю, остальные оппозиционные силы также получили высокие показатели.
Эхо Москвы вчера в 08:00
Политика
Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России
Вместо Карасина статс-секретарем — замглавы МИД назначен Евгений Иванов, который до настоящего времени занимал пост заместителя министра иностранных дел.
BFM.ru 10:09
Политика
Грузии предложили вступить в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии»
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил официальному Тбилиси рассмотреть вступление в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии».
Московский Комсомолец 07:08
Происшествия
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
РИА Новости вчера в 23:10
Общество
Более 80% россиян оказались недовольны своей зарплатой
Готовность больше работать за более высокую зарплату выразили 76% опрошенных.
РБК 00:32
Шоу-бизнес
Ковальчук в модных джинсах и белой блузе прогулялась по Вероне
Телепрограмма 18:41