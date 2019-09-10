Происшествия

Вести.RuВести.RuЛетевший из Москвы в Анталью самолет вынужденно сел в Краснодаре

Самолет авиакомпании Red Wings, летевший из Москвы в Анталью, сел в Краснодаре из-за технических неполадок. На борту лайнера находились 215 человек, передает РИА Новости.
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Совершивший вынужденную посадку в Краснодаре самолет Red Wings вылетел в Анталью

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Севший в Краснодаре из-за неполадок борт Red Wings из Москвы вылетел в Анталью

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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 18:57, Вашингтон
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Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре

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Взрыв в Кабуле прогремел у посольства США

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Порядка 400 зданий школ на северо-востоке Мексики получили различные повреждения во время шторма "Фернанд".
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Эксперты Российской системы качества составили перечень продуктов, которые не нужно мыть перед приготовлением.
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Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России

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