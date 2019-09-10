Происшествия
РБКЛетевший в Анталию самолет Red Wings сел в Краснодаре из-за неполадки
Самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс Москва — Анталия, совершил посадку в аэропорту Краснодара из-за технической неполадки. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь авиаперевозчика.
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В аэропорту Краснодара совершил вынужденную посадку самолет «Москва - Анталья»
Кубанские новости15:17
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Музыка
Шоу композитора Ханса Циммера покажут в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербург приедет шоу с оркестром «Симфоническое таинство — Мир Ханса Циммера» под художественным руководством автора музыки к фильмам «Пираты Карибского моря» и «Интерстеллар».
АБН 10:42
Общество
Умер фотограф-документалист Роберт Франк
Американский и швейцарский фотограф и режиссер Роберт Франк умер в Канаде в возрасте 94 лет.
ТАСС 09:24
Общество
Поведение Билана в Самаре возмутило пользователей Сети
Газета.Ru вчера в 16:31
Политика
Глава Бурятии призвал митингующих признать итоги выборов мэра Улан-Удэ
Глава Бурятии Алексей Цыденов обратился к участникам несанкционированного митинга в Улан-Удэ, несогласным с результатами голосования на выборах мэра города, и призвал их признать выбор большинства горожан.
RT на русском 23:11
Политика
Песков подтвердил, что предполагаемый агент ЦРУ работал в Кремле
Олег Смоленков, которого СМИ называют американским осведомителем, работавшим на центральное разведывательное управление (ЦРУ), действительно занимал должность в администрации президента РФ.
БИЗНЕС Online 05:40
Финансы
Эксперт предсказал доллар по 30 рублей
Нулевой государственный долг России позволит стать стране островом стабильности, в то время как экономически развитые страны будут переживать кризис, рассказал «Известиям» генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.
Известия 05:35
Армия и оружие
Силовики в Египте обезвредили сеть террористов
Подпольную сеть террористической исламистской организации «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обезвредили представители силовых структур в Египте.
REGNUM 15:29
Политика
Трамп продлил санкции из-за «вмешательства в выборы»
Президент США Дональд Трамп продлил санкционный режим за «иностранное вмешательство в выборы».
Мойка78 22:31
Армия и оружие
США испытали гиперзвуковые ракетные сани
Испытательный центр Военно-воздушных сил (ВВС) США выложил на YouTube ролик с ракетными санями, которым на рельсовом пути, расположенном на авиабазе Холломан (штат Нью-Мексико), удалось развить скорость 8,6 числа Маха (10 620 километров в час).
Lenta.ru 10:02
Общество
Джек Ма ушел с поста главы Alibaba
Сооснователь китайской компании Alibaba Джек Ма ушел с поста председателя совета директоров в день своего 55-летия, передает Bloomberg.
Ведомости 05:07
Происшествия
Старшего из братьев Ананьевых заочно арестовали по делу о растрате
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева, которого вместе с младшим братом Дмитрием обвинили в растрате 66 млрд рублей и 575 млн долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
BFM.ru 11:21
Футбол
Игнатьев удален в матче молодежной сборной России против Болгарии
Нападающий молодежной сборной России Иван Игнатьев удален на 87-й минуте гостевого матча отборочного турнира Евро-2021 против Болгарии.
Спорт-Экспресс 15:15
Политика
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с РФ
Украина перестала направлять России уведомления о расторжении двусторонних соглашений с РФ и документов по СНГ, сообщает в среду газета "Коммерсантъ".
Интерфакс 20:47
Шоу-бизнес
Кирилл Серебренников стал «Человеком года» по версии журнала GQ
Церемония награждения премии "Человек года-2019" по версии журнала GQ состоялась на сцене Московской государственной консерватории имени Чайковского 10 сентября 2019 года.
ИА InterMedia 18:33
Общество
Россиянам дадут больше выходных и праздников
2. Пасхальный понедельник предложили сделать выходным Ожидается, что Госдума рассмотрит соответствующую инициативу во вторник, 10 сентября.
Lenta.ru вчера в 17:04
Шоу-бизнес
Анна Семенович согласилась поужинать с миллионером за деньги
Сколько заплатят за встречу с Семенович — остается в секрете.
StarHit.ru 17:30
Общество
Парфюмеры заявили о срыве эксперимента по маркировке духов
Эксперимент по маркировке духов и туалетной воды «находится в активной фазе», в нем на сегодняшний день 160 участников, настаивает заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.
РБК 17:01
Общество
Москвичей начнут информировать о прививках по СМС
Благодаря внедренной системе врачи смогут отслеживать информацию о вакцинации в режиме онлайн и информировать москвичей о необходимости привести ребенка на прививку через СМС.
Lenta.ru 09:43
Наука
Обнаружены следы самого древнего и массового вымирания на Земле
Ученые обнаружили следы самого древнего и массового вымирания на Земле.
Ugpressa.ru 16:12
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова рассказала о пополнении в семье
Правда, думала заводить собаку, когда у меня появится дом, но после возвращения Солика из Грузии, где он почти три месяца провел в компании с собакой, и это было самым большим его впечатлением, решили не дожидаться дома, а завести собаку в квартире, — поделилась Анфиса Чехова.
Летидор 05:55
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Хоккей
Лехтеря: «В третьем периоде игроки СКА немного заленились»
Нападающий СКА Йори Лехтеря прокомментировал победу над «Сибирью» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Sport24.ru 15:36
Политика
Украинские моряки, которые вернулись домой в рамках обмена заключенными, собрали деньги для Константина Котова
Российский активист помогал им передачами в СИЗО, приходил на суды и стоял в пикетах в защиту политзаключенных украинцев, напомнил адвокат моряков Николай Полозов.
Эхо Москвы 19:21
Политика
«Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal
Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.
Газета.Ru 14:30
Финансы
Греф: В 2019 году Сбербанк заплатит в бюджет 502 млрд рублей
Если в 2009 году Сбербанк заплатил в бюджет 59 млрд рублей, то в 2019 году в федеральный бюджет будет внесено 502 млрд руб. налогов и дивидендов.
REGNUM 08:44
Общество
Тимати удалил из YouTube собравший рекордное число дизлайков клип
Клип российских рэперов Тимати и Гуфа под названием «Москва», набравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, исчез с сайта.
РБК 02:54