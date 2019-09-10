Самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс Москва — Анталия, совершил посадку в аэропорту Краснодара из-за технической неполадки. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь авиаперевозчика.

Летевший в Анталию самолет Red Wings сел в Краснодаре из-за неполадки

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