Происшествия

РБКРБКЛетевший в Анталию самолет Red Wings сел в Краснодаре из-за неполадки

Самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс Москва — Анталия, совершил посадку в аэропорту Краснодара из-за технической неполадки. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь авиаперевозчика.
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