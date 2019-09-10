Происшествия
Вести.RuЛетевший из Москвы в Анталью самолет вынужденно сел в Краснодаре
Самолет авиакомпании Red Wings, летевший из Москвы в Анталью, сел в Краснодаре из-за технических неполадок. На борту лайнера находились 215 человек, передает РИА Новости.
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В аэропорту Краснодара совершил вынужденную посадку самолет «Москва - Анталья»
Кубанские новости15:17
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Гаджеты
Компания Apple презентовала iPhone 11
Американская компания Apple представила iPhone 11. Презентация гаджетов транслируется на сайте компании.
Газета.Ru 15:23
Политика
Избирком признал выборы губернатора Сахалина состоявшимися
Выборы губернатора Сахалинской области признаны состоявшимися и действительными, сообщила в среду на итоговом заседании председатель регионального избиркома Виктория Черкасова.
РИА Новости 19:33
Политика
Основатель «Царьграда» Малофеев спустя полгода вышел из «Справедливой России»
Предприниматель и глава холдинга «Царьград» Константин Малофеев подал заявление на выход из «Справедливой России» спустя полгода после вступления в нее.
Новая газета 15:38
Экономика
Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером
Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК 09:14
Политика
Названа дата новых переговоров России, Украины и ЕК по газу
Новый раунд трехсторонних переговоров России, Украины и Еврокомиссии по вопросу транзита российского газа через Украину в ЕС пройдет 19 сентября, сообщил источник в Еврокомиссии.
ФАН вчера в 06:07
Шоу-бизнес
Александра Розенбаума успешно прооперировали
Газета.Ru 18:51
Общество
Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей
В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс вчера в 04:52
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru 03:30
Экономика
Счетная палата нашла нарушений по исполнению бюджета-2018 на 426 млрд
Аудиторы Счетной палаты завершили проверку исполнения бюджета РФ за 2018 год.
Российская газета 17:15
Политика
Помпео отреагировал на информацию о шпионе США в России
Госсекретарь США Майк Помпео высказался относительно ситуации с шпионом США, который был вывезен из России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:53
Политика
«Газпром» изучит вариант поставки газа в Китай через Монголию
В понедельник, 9 сентября, предправления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил президенту Владимиру Путину, что экспортные поставки газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» планируется начать с 1 декабря.
Ведомости вчера в 17:27
Наука
Ученые из США открыли механизм возникновения жизни в космосе
Ugpressa.ru 17:29
Экономика
Доля утильсбора в стоимости машин не превысит 2% после повышения
Обсуждаемое в правительстве РФ повышение утилизационного сбора на автомобили с 2020 года необходимо для обеспечения большей экологичности автотранспорта, доля утильсбора в цене автомобиля не превысит 2%, сообщили в Минпромторге.
Интерфакс 14:21
Происшествия
В Москве в старинных казематах еще времен Пугачева обнаружили людей
Члены ОНК написали руководству "Бутырки" закрыть для использования эти казематы, так как они не соответствуют никаким нормам и правилам.
Комсомольская правда 11:37
Политика
Блэр призвал к новому референдуму для выхода из кризиса вокруг Brexit
Ранее действующий премьер Британии Борис Джонсон заявил, что страна выйдет из ЕС 31 октября с соглашением или без него Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что только повторный референдум о членстве страны в ЕС, а не внеочередные парламентские выборы, сможет разрешить кризис вокруг Brexit.
Аргументы и Факты 10:57
Космос
Запуск японского грузового корабля к МКС отложили из-за пожара
Из-за пожара рядом со стартовой площадкой в Японии отложили запуск ракеты с беспилотным космическим кораблем "Конотори-8".
Российская газета 18:25
Футбол
Покер Роналду помог Португалии обыграть Литву в квалификации Евро-2020
Сборная Португалии добыла крупную победу над командой Литвы в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы-2020.
RT на русском 16:38
Общество
В Госдуме предложили установить новый выходной для православных
Авторы законопроекта считают, что "установление нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника" будет данью уважения к историческим традициям православного общества страны.
Газета.Ru 04:53
Шоу-бизнес
Дима Билан принес извинения за пьяный концерт в Самаре
OvideO.ru вчера в 19:37
Наука
Стресс ослабляет клеточную защиту организма
При возникновении опасности в кровь резко выбрасываются гормоны, которые помогают более активно реагировать в случае нападения, защиты или бегства в нештатной ситуации.
Naked Science 06:51
Хоккей
Мактавиш: «Важная победа для „Локомотива“, почувствовали облегчение»
Главный тренер «Локомотива» Крэйг Мактавиш подвел итоги матча с ХК «Сочи» (2:1). Это первая его победа в КХЛ.
Sport24.ru 16:33
Экономика
Доходы бюджета Петербурга увеличатся на 37,5 млрд рублей в 2019 году
По данным комитета финансов, доходы бюджета Петербурга в 2019 году с учетом прибавки составят 629,3 млрд рублей.
АБН 07:55
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Культура
В Минкультуры появится Департамент театров
В структуре Министерства культуры РФ появится новый департамент - Департамент театров.
Российская газета 05:55
Происшествия
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 50
На Багамских островах в результате урагана «Дориан» погибли по меньшей мере 50 человек, при этом число жертв может увеличиться, так как многие жители числятся пропавшими без вести.
RT на русском 18:35
Общество
Парфюмеры заявили о срыве эксперимента по маркировке духов
Эксперимент по маркировке духов и туалетной воды «находится в активной фазе», в нем на сегодняшний день 160 участников, настаивает заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.
РБК 17:01