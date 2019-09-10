Происшествия
Вести.RuЛетевший из Москвы в Анталью самолет вынужденно сел в Краснодаре
Самолет авиакомпании Red Wings, летевший из Москвы в Анталью, сел в Краснодаре из-за технических неполадок. На борту лайнера находились 215 человек, передает РИА Новости.
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В аэропорту Краснодара совершил вынужденную посадку самолет «Москва - Анталья»
Кубанские новости15:17
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Политика
«Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal
Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.
Газета.Ru 14:30
Футбол
«Зенит» показал, как Малком восстанавливается после травмы
Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Малком продолжает восстанавливаться после травмы.
Чемпионат 12:10
Шоу-бизнес
Алла Пугачева публично похвалила новую песню своего внука
Алла Пугачева публично похвалила новую песню своего внука Напомним, что свою группу Multiverse Никита Пресняков основал пять лет назад.
Вокруг ТВ 19:01
Общество
Парфюмеры заявили о срыве эксперимента по маркировке духов
По состоянию на 1 августа эксперимент не работал «в связи с отсутствием программного обеспечения и требований для его реализации», рассказал на совещании в ЕЭК Илья Дмитриев, член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА; объединяет Avon, Mary Key, Faberlic, «Рив Гош» и др.).
РБК 17:01
Политика
Избирком признал выборы губернатора Сахалина состоявшимися
Выборы губернатора Сахалинской области признаны состоявшимися и действительными, сообщила в среду на итоговом заседании председатель регионального избиркома Виктория Черкасова.
РИА Новости 19:33
Происшествия
Пожар уничтожил шесть жилых домов в станице Тамань
В станице Тамань в Краснодарском крае из-за степного пожара сгорели шесть жилых домов, на территории поселения введён режим ЧС.
RT на русском 16:54
Политика
Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России
Вместо Карасина статс-секретарем — замглавы МИД назначен Евгений Иванов, который до настоящего времени занимал пост заместителя министра иностранных дел.
BFM.ru 10:09
Политика
CNN: США тайно вывезли работавшего «в правительстве России» шпиона
Разведка США в 2017 году в результате секретной операции вывезла из России одного из своих самых высокопоставленных источников информации, работавшего в «российском правительстве» (government), сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников администрации президента Дональда Трампа.
Forbes вчера в 10:38
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Политика
Трамп снова продлил санкции за иностранное вмешательство в выборы
Действие американских санкций за иностранное вмешательство в выборы в США продлены ещё на год, сообщили в пресс-службе глава Штатов.
REGNUM 19:29
Экономика
Счетная палата РФ обнаружила нарушения на 426 млрд рублей за 2018 год
Счетная палата провела проверку исполнения бюджета за 2018 год и обнаружила нарушения, передает ТАСС со ссылкой на отчет ведомства.
Газета.Ru 17:42
Гаджеты
Компания Apple презентовала iPhone 11
Американская компания Apple представила iPhone 11. Презентация гаджетов транслируется на сайте компании.
Газета.Ru 15:23
Армия и оружие
КНДР устроила испытания сверхбольшой реактивной системы
Во вторник, 10 сентября, в КНДР состоялись испытания сверхбольшой реактивной системы залпового огня.
Газета.Ru 19:49
Политика
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
РИА Новости 12:02
Происшествия
Посол РФ объяснил рост числа погибших россиян в Турции
Российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал, почему с начала нынешнего туристического сезона увеличилось число смертей среди россиян, которые отдыхал в Турции.
Газета.Ru 20:53
Происшествия
Украинских моряков поймали на перевозке двух тонн кокаина
Уголовный суд Лилля во вторник, 10 сентября, приговорил девять украинских моряков к тюремному заключению сроком от 5 до 8 лет за перевозку более 2,3 тонны кокаина из Венесуэлы.
Lenta.ru 16:35
Политика
Сенцов собрался вернуться в Крым «на танках»
Украинский террорист Олег Сенцов, помилованный президентом России в рамках масштабного обмена заключенными, заявил, что готов вернуться в Крым "только на танках".
Накануне.Ru 06:34
Шоу-бизнес
Билан извинился перед жителями Самары за испорченный концерт
Российский певец Дима Билан принес извинения за испорченный концерт, на котором он выступал в Самаре в День города.
URA.Ru вчера в 17:50
Наука
Генерация высоких гармоник расскажет о кольцевых токах молекул
Израильские физики придумали новый способ измерения кольцевых токов, текущих в атомах и молекулах.
N+1 вчера в 12:13
Политика
Грузии предложили вступить в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии»
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил официальному Тбилиси рассмотреть вступление в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии».
Московский Комсомолец 07:08
Происшествия
Пожар на складе ГСМ потушили под Нижним Новгородом
Ранее сообщалось, что вечером в Кудьминской промзоне в Богородском районе области в километре на северо-запад от поселка Дружный огонь охватил порядка 5 тыс. кв. метров на складе горюче-смазочных материалов.
Интерфакс 13:12
Футбол
Англия победила Косово, команды забили восемь мячей
По итогам встречи англичане закрепились на первом месте в группе А, набрав 12 очков, а Косово идет на второй позиции, у коллектива 8 очков.
Sportbox.RU 16:43
Общество
Москалькова рассказала о наиболее частых вопросах граждан к омбудсменам
Граждане России чаще всего обращаются в аппарат Уполномоченного по правам человека РФ по вопросам доступности и качества медпомощи, реализации пенсионной реформы, отказам в возбуждении уголовных дел, экологии.
Интерфакс 21:59
Хоккей
Игорь Ларионов назначен советником штаба сборной России
Двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов назначен советником главы штаба сборной России, сообщает официальный сайт ФХР.
Спорт-Экспресс 12:23
Политика
Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией
С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).
Коммерсантъ 05:51
Космос
Ученые анонсировали первое в истории видео с черной дырой
Международная команда ученых, работающая над проектом Event Horizon Telescope по получению изображений черной дыры, заявила, что в ближайшем будущем появится первое видео, на котором будет запечатлено как действует черная дыра.
ТК Звезда вчера в 18:32
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48