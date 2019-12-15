Происшествия

Газета MetroГазета MetroЛетевший из Москвы в Гонконг самолёт вернулся в Шереметьево

Известно, что судно пробыло в воздухе около 1 часа 20 минут. Ранее сообщалось, что самолёт готовится к посадке в Шереметьево из-за технической неисправности. Вылет запланировали на 22:25 по московскому времени.
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