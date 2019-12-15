Происшествия
Газета MetroЛетевший из Москвы в Гонконг самолёт вернулся в Шереметьево
Известно, что судно пробыло в воздухе около 1 часа 20 минут. Ранее сообщалось, что самолёт готовится к посадке в Шереметьево из-за технической неисправности. Вылет запланировали на 22:25 по московскому времени.
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Гузеева оскорбила поклонницу за обвинение в высокомерии
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Составлен рейтинг самых могущественных стран по итогам 2019 года
Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира по итогам уходящего года.
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Центр по отслеживанию опасных астероидов создадут в России.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева поделилась редкими фото подросшей дочери Сары
На своей странице в соцсети Instagram 37-летняя звезда поделилась редкими снимками своей наследницы Сары, которой 14 декабря исполнилось 10 лет.
Экономика
Российский палладий поставит в зависимость мировых автопроизводителей
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Политика
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Forbes озвучил самые популярные клипы десятилетия
Forbes привел список самых популярных музыкальных видео по просмотрам YouTube пользователей. Победителем в рейтинге стали Luis Fonti ft.
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Общество
Россияне тратят на еду почти треть своего бюджета
Наименьшая доля расходов на еду зафиксирована в Люксембурге, там она составила всего 8,4% бюджета семьи, а наибольшая — на Украине (50%).
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
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Политика
В Раде заявили, что на Украине русский язык «знают лучше» россиян
Жители Украины якобы знают русский язык лучше россиян, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок — За жизнь" Юрий Павленко в эфире телеканала NewsOne.
Общество
Депутат отрицает, что подарил чиновникам Нижегородской области вазелин
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Дацик проиграл нокаутом легендарному кикбоксеру
За всю карьеру 39-летний Дацик провел 14 боев, одержал пять побед и потерпел девять поражений. При этом он успел побывать в тюрьме.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк в 2015 году совершала паломничество в Иерусалим
Известная российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк, как выяснилось, в 2015 году посетила Иерусалим с паломнической миссией.
Политика
Зеленский ответил шуткой на реплику Путина про газ
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на фразу Владимира Путина о газе.
Шоу-бизнес
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Стараюсь никого не забывать, потому что старшенькому уже пять лет, он может ревновать. Никита очень любит Аню — она его бьет, а он терпит.
Общество
Минфин запретит обналичивать замороженные пенсионные накопления
Проект новой накопительной пенсионной системы, получившей название гарантированный пенсионный план (ГПП), после завершения публичного обсуждения будет скорректирован.
Общество
Mail.Ru Group запустит конкурента YouTube «на свой лад»
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Общество
Овнов ждёт эмоциональная встряска, а у Водолеев изменится личная жизнь
Первоисточник публикует гороскоп для всех знаков зодиака на понедельник. Овен День эмоциональных потрясений.
Футбол
Валерий Газзаев: «Ситуацию с ВАДА невозможно воспринимать иначе как политический заказ»
Итоги года в российском спорте подводит знаменитый отечественный тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион России, сейчас зампред комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Государственной Думы РФ Валерий Газзаев.
Политика
Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей
Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме отреагировал на то, что министра транспорта и связи страны Санну Марин назначили нпа пост премьера Финляндии, заявив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
Армия и оружие
РВСН начали подготовку первого полка к перевооружению на «Сарматы»
РВСН начали подготовку первого полка Ужурского ракетного соединения к перевооружению на ракетный комплекс "Сармат", заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
Происшествия
Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю
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Единоборства
Петр Ян нокаутировал Юрайю Фэйбера на UFC 245
Общество
«Ъ»: Rambler требует взыскать с Twitch 180 млрд рублей
Как пояснил изданию источник, сумма в 180 млрд рублей образовалась в результате умножения числа предполагаемых незаконных просмотров на Twitch трансляций Английской премьер-лиги - 36 тыс. - на максимальную сумму компенсации в 5 млн рублей.