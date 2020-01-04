Самолет авиакомпании Red Wings, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в пермском аэропорту "Большое Савино", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта в субботу. По ее данным, Airbus-320 экстренно сел в Перми из-за проблем с навигационным оборудованием.

Летевший из Тюмени в Петербург самолет экстренно сел в Перми

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