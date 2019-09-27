Происшествия
iReactorЛетевший из Вены в Токио самолет экстренно сел в Хабаровске
Вылетевший из Вены в Токио самолет авиакомпании Japan Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Хабаровска из-за технических неисправностей. Об этом сообщает Telegram-канал «112». Воздушное судно Boeing-787, летевшее рейсом Вена — Токио, экстренно приземлилось в аэропорту Хабаровска.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Боинг-787» японской компании из Вены вынужденно сел в Хабаровске
Хабаровский край сегоднявчера в 21:30
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 02:47, Вашингтон
Политика
Захарова назвала речь Зеленского в ООН «пропагандистской мишурой»
В МИД РФ прокомментировали выступление президента Украины Владимира Зеленского в ООН, назвав его "пропагандистской мишурой".
Российская газета 25 сентября в 23:25
Наука
Ученые рассказали об опасности чайных пакетиков
Как выяснили исследователи, погруженный в воду с температурой 95°C пластиковый чайный пакетик практически моментально выделяет около 11,6 млрд частиц микропластика и 3,1 млрд частиц нанопластика.
Газета.Ru вчера в 15:04
Общество
В России планируют создать единую базу данных плательщиков ЖКУ
В России планируют создать электронную базу персональных данных плательщиков коммунальных услуг.
Известия вчера в 18:40
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия вчера в 15:05
Политика
Украина может остаться без нового кредита МВФ
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) и Украина не смогли договориться о заключении новой кредитной программы.
Дума ТВ вчера в 10:10
Политика
Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН
Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.
Газета.Ru 02:10
Происшествия
Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми
Вести.Ru 25 сентября в 15:52
Экономика
В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков
В России летом резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные ЦБ.
РБК вчера в 20:28
Политика
Подавший жалобу на Трампа информатор работает в ЦРУ, пишут СМИ
Информатор, подавший жалобу на телефонный разговор президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, работает в ЦРУ.
ФАН 01:02
Армия и оружие
Опубликовано видео запуска крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры пуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке.
РИА Новости 01:21
Шоу-бизнес
Дочь Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса умилила народ
Отец хлопает в ладоши, а потом подхватывает малышку и начинает кружить. Судя по всему, ролик снимала Курникова – за кадром слышен ее голос.
Дни.ру вчера в 03:34
Происшествия
Сухогруз загорелся на Волге недалеко от Тольятти
Сухогруз, груженный железом, загорелся на Волге недалеко от Тольятти. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Известия вчера в 22:50
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил о профилактике бешенства
Специалисты Роспотребнадзора рассказали о бешенстве в преддверии Всемирного для борьбы с заболеванием, который ежегодно отмечается 28 сентября по инициативе Глобального альянса по контролю бешенства при поддержке Всемирной организации здравоохранения.
Политика Сегодня 01:23
Наука
Осы-наездники оказались сверхпаразитами семи видов насекомых
N+1 25 сентября в 12:46
Здоровье
Жевание сушеной гвоздики помогает при ряде нарушений
В период осеннего похолодания и возросшего риска заболеть гриппом и простудой специалисты советуют использовать сушеную гвоздику с целью профилактики этих заболеваний.
MedikForum.ru 24 сентября в 13:25
Общество
В России запретят курить на балконах
В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
РИА Новости вчера в 07:40
Здоровье
Девочка из США с редким заболеванием прилетела на лечение в Краснодар
В Краснодар из Майами на лечение прилетела маленькая девочка с редким врождённым дефектом.
ТВ Центр вчера в 11:29
Политика
Администрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР
РБК вчера в 11:32
Происшествия
Задержавшие Голунова полицейские потребовали восстановления на службе
Все трое проходят свидетелями по делу о незаконном обороте наркотиков, которое осталось после задержания Голунова.
Интерфакс 02:36
Религия
Православные празднуют Воздвижение креста Господня
REGNUM вчера в 21:14
Происшествия
Три шхуны с 262 рыбаками из КНДР задержаны за браконьерство в Приморье
Приморском крае сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали три шхуны и пять мотоботов с 262 рыбаками из КНДР на борту по подозрению в браконьерстве.
Газета.Ru 02:19
Музыка
Натали порадовала поклонников новым треком
Новый трек получил название «Мужчина-мечта» (16+). Премьера новой песни состоялась 26 сентября.
Newsroom24 вчера в 05:36
Политика
Белоруссия призвала отказаться от размещения и производства РСМД
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей призвал страны мира подписать декларацию об отказе от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
ТАСС вчера в 21:00
Гаджеты
Huawei запускает программу тестирования прошивки EMUI 10 для смартфонов Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 10 Porsche Design
Как пишет источник, компания Huawei запустила программу внутреннего тестирования прошивки MIUI 10 для смартфонов Mate 10, Mate 10 Pro и Mate 10 Porsche Design.
iXBT.com 00:21
Наука
Математика упростила поиск золота
Российские математики и геофизики разработали способ повышения эффективности электромагнитного метода разведки (CSEM) месторождений золота и других руд.
BitCryptoNews вчера в 08:45
Политика
МИД назвал безрассудством новые антироссийские санкции США
МИД России назвал безрассудством новые санкции США, которые Вашингтон ввел за доставку в Сирию авиационного топлива.
РБК вчера в 17:46
Политика
Внутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС сняли видео
В сети появилось видео, сделанное в диспетчерской четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС.
Профиль вчера в 16:49
Космос
«Уралкриомаш» изготовил оборудование для стартового стола второй очереди Восточного
АО "Уралкриомаш" (входит в группу Уралвагонзавода в составе ГК "Ростех") изготовил партию специализированных емкостей для подачи воды на стартовый стол ракетного комплекса "Ангара-А5" второй очереди космодрома Восточный.
ТАСС вчера в 22:49
Авто
Сбербанк хочет запустить сервис по продаже автомобилей
Автоновости дня 24 сентября в 01:25