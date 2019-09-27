Вылетевший из Вены в Токио самолет авиакомпании Japan Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Хабаровска из-за технических неисправностей. Об этом сообщает Telegram-канал «112». Воздушное судно Boeing-787, летевшее рейсом Вена — Токио, экстренно приземлилось в аэропорту Хабаровска.

Летевший из Вены в Токио самолет экстренно сел в Хабаровске

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