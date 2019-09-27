Происшествия
Российская газетаЛетевший из Вены в Токио самолет экстренно сел в Хабаровске
Причиной ЧП стало падение давления масла в одном из двигателей. Пассажиров разместили в международном терминале и накормили. Там они будут находиться до тех пор, пока за ними не прилетит новый самолет из Токио.
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«Боинг-787» японской компании из Вены вынужденно сел в Хабаровске
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