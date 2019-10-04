Происшествия

Газета.RuГазета.RuСамолет Москва-Грозный экстренно сел из-за смерти ребенка

Совершавший перелет из Москвы в Грозный самолет экстренно сел из-за смерти ребенка на борту.
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Россия предложила взять процедурную паузу в работе Первого комитета Генассамблеи ООН, а в 2020 году и вовсе перенести сессии комитета с территории США из-за участившихся случаев невыдачи американских виз российским делегатам.
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Вооруженные захватчики напали на завод на Кубани

На Кубани предпринята попытка рейдерского захвата завода «Кубанские деликатесы».
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Четыре человека погибли в результате нападения на здание префектуры полиции в Париже.
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Президент США Дональд Трамп попал впросак после решения потрогать за колено своего коллегу из Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Вашингтоне.
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В Санкт-Петербурге локализован крупный пожар на Софийской улице.
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