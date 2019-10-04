Совершавший перелет из Москвы в Грозный самолет экстренно сел из-за смерти ребенка на борту.

Экономика Доходы среднего класса в России падают Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Гаджеты Apple увеличит выпуск iPhone 11 из-за высокого спроса Из нововведений в iPhone 11 вторая камера с матрицей 12 мегапикселей для широкоугольной съёмки, режим для съёмки в тёмных помещениях и ночью, двукратный оптический зум.

Политика Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.

Политика Россия предложила перенести сессии первого комитета ГА ООН из США Россия предложила взять процедурную паузу в работе Первого комитета Генассамблеи ООН, а в 2020 году и вовсе перенести сессии комитета с территории США из-за участившихся случаев невыдачи американских виз российским делегатам.

Политика МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными Масштабный обмен удерживаемыми лицами планируется на следующей неделе, заявил в четверг министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Общество Джеймса Франко обвинили в сексуальных домогательствах Студентки актерской школы актера Джеймса Франко обвинили его в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает New York Times.

Общество Электронный документ заменил бумажный СНИЛС Стандартные зелёные бумажные карточки СНИЛС перестали выдавать в апреле этого года, их заменил электронный документ.

Политика В Сети высмеяли Трампа, потрогавшего колено президента Финляндии Президент США Дональд Трамп попал впросак после решения потрогать за колено своего коллегу из Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Вашингтоне.