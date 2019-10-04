Происшествия
Газета.RuСамолет Москва-Грозный экстренно сел из-за смерти ребенка
Совершавший перелет из Москвы в Грозный самолет экстренно сел из-за смерти ребенка на борту.
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Девочку в состоянии клинической смерти с борта самолета доставили в больницу Волгограда
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Скончалась на руках у матери: в Волгограде проводят проверку по факту ЧП в самолете
НовостиВолгограда.ру01:24
В Волгограде из-за ухудшения состояния пассажирки приземлился самолет Грозный – Москва
ИА Городские вести. Волгоградвчера в 14:48
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Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Выступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме
Выступление российского спикера в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) внезапно прервали крики о том, что Россия якобы "террористическое государство".
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Путин пообещал зеркальный ответ на размещение ракет США в Азии
Россия скорее всего ответит зеркально на возможное размещение США ракет в Азии, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг, 3 октября.
Происшествия
На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли четыре человека
В результате аварийной посадки самолета Ан-12 на Украине, по предварительным данным, погибли четыре человека.
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ВСУ обстреляли окраину Донецка из минометов и АГС
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Apple увеличит выпуск iPhone 11 из-за высокого спроса
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Россия предложила перенести сессии первого комитета ГА ООН из США
Россия предложила взять процедурную паузу в работе Первого комитета Генассамблеи ООН, а в 2020 году и вовсе перенести сессии комитета с территории США из-за участившихся случаев невыдачи американских виз российским делегатам.
Происшествия
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На Кубани предпринята попытка рейдерского захвата завода «Кубанские деликатесы».
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Дмитрий Комбаров объяснил, почему ушел из «Спартака» вслед за Глушаковым
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Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
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Экономика
Россияне ежегодно выбрасывают продуктов на сумму 1,6 трлн рублей
Эксперты Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и консалтинговой компании «ТИАР-Центр» выяснили, что россияне ежегодно выбрасывают продукты на сумму более чем 1,6 трлн рублей.
Происшествия
Четыре человека погибли при нападении на полицейских в Париже
Четыре человека погибли в результате нападения на здание префектуры полиции в Париже.
Гаджеты
Xiaomi отменила анонс смартфона Mi Mix 4
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МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными
Масштабный обмен удерживаемыми лицами планируется на следующей неделе, заявил в четверг министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Футбол
Агент объяснил, почему Шюррле не играл в последних матчах за «Спартак»
Общество
Джеймса Франко обвинили в сексуальных домогательствах
Студентки актерской школы актера Джеймса Франко обвинили его в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает New York Times.
Общество
Россияне рассказали, что их больше всего раздражает в коллегах
Только 3% респондентов ответили, что их ничего не раздражает в коллегах. Кроме того, участники опроса рассказали, что ценят в коллегах.
Политика
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Происшествия
В Балашихе подросток убил девочку из параллельного класса
Общество
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В Индии неизвестные украли прах Махатмы Ганди в день его 150-летия
После смерти тело Ганди кремировали, разделили прах на части и провезли по Индии, чтобы люди могли с ним проститься.
Политика
В Сети высмеяли Трампа, потрогавшего колено президента Финляндии
Президент США Дональд Трамп попал впросак после решения потрогать за колено своего коллегу из Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Вашингтоне.
Экономика
Студентам увеличат стипендию на пачку сигарет
Средний размер стипендии в государственных подведомственных вузах России в сентябре 2019 года составляет 2980 рублей, в 2020 году он вырастет на три процента до 3070 рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.
Происшествия
В Петербурге локализован пожар на складе пластиковых изделий
В Санкт-Петербурге локализован крупный пожар на Софийской улице.
Армия и оружие
Модернизация одной из мощнейших в мире пушек завершается в России
Компания «Уралтрансмаш» завершает работы по модернизации самоходной пушки «Малка», признанной одной из самых мощных в мире.