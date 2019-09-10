Самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс Москва — Анталия, совершил посадку в аэропорту Краснодара из-за технической неполадки. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь авиаперевозчика.

Летевший в Анталию самолет Red Wings сел в Краснодаре из-за неполадки

Экономика РЖД снизит стоимость перевозки угля по просьбе властей Кузбасса Власти Кемеровской области обратились к РЖД с намерением продлить сниженную ставку на перевозки основного экспортного продукта Кузбасса.

Гаджеты Компания Apple представила новые iPhone Компания Apple на презентации в Купертино представила iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Политика Нетаньяху эвакуировали из-за срабатывания системы воздушной тревоги Отмечается, что Нетаньяху выступал на сцене в городе Ашдод. Во время встречи раздался сигнал сирены.

Политика Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.

Политика Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL "Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.

Кино Журналисты назвали «самый провальный фильм в истории кино» Журналисты сообщают, что на производство и маркетинг фильма было суммарно потрачено более $360 млн, при этом в прокате картина заработала только $284 млн.

Единоборства Нурмагомедову не досталось первое место в сводном рейтинге UFC Российский боец смешанного стиля (MMA), чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов не сумел подняться на первое место в общем рейтинге промоушена, составляемом без учета весовых категорий.

Политика Рада приняла закон об импичменте президента Украины Верховная рада приняла закон, устанавливающий процедуру импичмента президента Украины.

Авто Стартовали продажи новой Chevrolet Captiva 2020 Компания General Motors объявила старт продаж кроссовера Chevrolet Captiva нового поколения.

Армия и оружие Британский генерал предупредил об угрозе новой «Большой игры» с Россией Чрезвычайному комитету правительства Великобритании COBRA необходимо перейти на круглогодичный режим работы, поскольку Россия угрожает возобновить в новом формате The Great Game («Большая игра», геополитическое соперничество между Британской и Российской империями за господство в Южной и Центральной Азии в XIX — начале XX веков).

Политика ЦРУ опровергло связь действий Трампа с вывозом «шпиона США» из России Ранее во вторник госсекретарь США Майк Помпео не смог подтвердить сообщения СМИ об отзыве в 2017 году американского шпиона из России.

Гаджеты Apple представила Apple Watch Series 5 Компания Apple выпускает с 20 сентября в продажу новую модель смарт-часов Apple Watch Series 5.

Футбол Покер Роналду помог сборной Португалии разгромить Литву Сборная Португалии нанесла разгромное поражение команде Литвы в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.

Происшествия Под Нижним Новгородом на промышленном складе произошёл крупный пожар В Богородском районе Нижегородской области на складе горюче-смазочных материалов произошёл сильный пожар.

Технологии Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.

Армия и оружие Минобороны опровергло сообщения об ударе самолетов ВКС в Идлибе В Минобороны РФ назвали фейком сообщения о том, что самолеты ВКС нанесли удар в зоне деэскалации Идлиб и таким образом нарушили перемирие.

Наука Ученые рассказали, как килограмм жира на животе влияет на здоровье Ученые сообщили СМИ, как килограмм жира на животе влияет на жизнь в целом, сообщает новостное издание Evo-rus.com.

Происшествия Товарный поезд сошел с рельсов в американском штате Иллинойс Власти американского города Сент-Луис в штате Иллинойс сообщили о сходе с рельсов грузового состава транспортной компании Union Pacific, перевозившего легковоспламеняющиеся вещества.

Шоу-бизнес Анфиса Чехова рассказала о пополнении в семье Правда, думала заводить собаку, когда у меня появится дом, но после возвращения Солика из Грузии, где он почти три месяца провел в компании с собакой, и это было самым большим его впечатлением, решили не дожидаться дома, а завести собаку в квартире, — поделилась Анфиса Чехова.

Религия Праздничное богослужение пройдет в Храме царя Николая II Праздничное богослужение в день Усекновения главы пророка Предтечи и крестителя Господня Иоанна состоится в Храме в честь царя страстотерпца Николая II в среду, 11 сентября.

Политика Помощник Зеленского рассказал о тональности его переговоров с Путиным По словам помощника президента Украины, стороны придерживались изначального плана и не вносили коррективов в обменный список, уточняет сайт ТВЦ. Также Ермак сообщил, что голос никто из двух лидеров не повышал, и высказал мнение, что освобождения пленников не произошло бы без конструктивного диалога между Зеленским и Путиным.

Армия и оружие ОДК представила замену украинским двигателям для кораблей ВМФ России Как рассказал генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин, компания создала ряд новых силовых установок по заказу Минобороны, которые призваны заменить украинские двигатели, использовавшиеся в российских кораблях.

Шоу-бизнес Ани Лорак опубликовала откровенное фото с Сергеем Лазаревым Ани Лорак поделилась с поклонниками совместным снимком с Сергеем Лазаревым.

Общество Более 130 мероприятий подготовят к 800-летию Александра Невского Министр сообщил, что военно-историческим обществом в Ленинградской области проводится работа по созданию масштабного музейно-выставочного комплекса "Ледовое побоище".