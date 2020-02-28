Происшествия
Российская газетаВернувшийся из-за трещины в стекле Boeing приземлился во Внуково
Пассажирский самолет Boeing 777, который направлялся из Москвы в Бангкок, но из-за трещины в лобовом стекле вынужденно повернул назад, приземлился в аэропорту Внуково, следует из данных flightradar24.com.
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В МЧС заявили о взрыве самодельной бомбы в квартире в Петербурге
Взрыв, предположительно, самодельного взрывного устройства (СВУ) произошёл в квартире в Санкт-Петербурге.
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Google Earth теперь работает не только в Chrome
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Макеев: не думаю, что в ближайшие годы «Спартак» станет чемпионом
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Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Белоруссии
В Белоруссии зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в пятницу в министерстве здравоохранения страны.
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Армия и оружие
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Маколей Калкин сыграет в «Американской истории ужасов»
Звезда серии фильмов «Один дома» Маколей Калкин присоединится к касту сериала «Американская история ужасов».
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Футболисты английского "Манчестер Сити" со счетом 2:1 победили соперников из испанского "Реала" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
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Предлагается поэтапная ликвидация отделений ПФР по мере расширения услуг на портале Госуслуг и расширения офисов МФЦ по регионам.
Экономика
Налоговая служба США инициировала дело в отношении Олега Тинькова
Олег Тиньков, основатель и акционер TCS Croup, участвует в судебных слушаниях, инициированных налоговой службой США.
Армия и оружие
Турция легко развернулась за помощью к НАТО против России
Турция легко развернулась за помощью к НАТО против России Анкара официально приняла решение считать сирийские войска «вражескими целями».
Футбол
ЧР по футболу стартует после зимней паузы с московского дерби
Чемпионат России по футболу возобновится после зимней паузы матчами 20-го тура: лидер премьер-лиги санкт-петербургский "Зенит" примет московский "Локомотив", а в самой столице состоится дерби "Динамо" – "Спартак".
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Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной
Ученые из Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва.
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В смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону сборная России взяла серебро
27 февраля в белорусских Раубичах завершилась смешанная эстафета чемпионата Европы по биатлону, российская сборная заняла второе место.
Культура
ЛГБТ-персонажа вырезали из российской версии мультфильма «Вперед»
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В России 22 апреля объявят выходным для голосования по Конституции
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К 10:01 индекс МосБиржи упал на 4,7%, до 2780,09 пункта, индекс РТС упал на 4,1%, до 1329,32 пункта.
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Россия отстала от Португалии на 3,9 балла в таблице коэффициентов УЕФА
Россия отстала от Португалии на 3,9 балла в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.
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Отмечается, что турецкая армия нанесла ракетные удары по целям в центральной Хаме, по северо-восточным городам Нубл и Захраа, а также по Латакии, в ответ на гибель 29 турецких военных.
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Суд Москвы арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
Пресненский суд Москвы постановил заключить под стражу начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину по подозрению в крупной взятке.
Общество
В Росгидромете пообещали аномально теплый март
Росгидромет рассказал, что во многих регионах России ожидается аномально теплая погода в марте.
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Юлия Михалкова переехала в США после ухода из «Уральских пельменей»
Юмористка жалуется, что написать книгу не так просто, как кажется.