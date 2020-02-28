Пассажирский самолет Boeing 777, который направлялся из Москвы в Бангкок, но из-за трещины в лобовом стекле вынужденно повернул назад, приземлился в аэропорту Внуково, следует из данных flightradar24.com.

Вернувшийся из-за трещины в стекле Boeing приземлился во Внуково

Интернет Google Earth теперь работает не только в Chrome Разработчики сумели достичь долгожданной поддержки других браузеров с помощью переноса Google Earth на технологию WebAssembly, которая является частью стандарта W3C и помогает перенести нативный код в веб.

Армия и оружие Два фрегата ЧФ выполняют переход в Средиземное море Два фрегата Черноморского флота начали плановое прохождение проливов Босфор и Дарданеллы из Чёрного в Средиземное море, заявил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулёв.

Общество В России предлагают ликвидировать Пенсионный фонд Предлагается поэтапная ликвидация отделений ПФР по мере расширения услуг на портале Госуслуг и расширения офисов МФЦ по регионам.

Космос Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной Ученые из Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва.

Армия и оружие Турция нанесла ракетный удар по Латакии и Хаме Отмечается, что турецкая армия нанесла ракетные удары по целям в центральной Хаме, по северо-восточным городам Нубл и Захраа, а также по Латакии, в ответ на гибель 29 турецких военных.