Происшествия

РБКРБКЛетевший в Ереван самолет вернулся в Екатеринбург из-за неисправности

По предварительным данным, утром 24 января самолет Airbus А-320 вылетел из Кольцово в Ереван, но во время набора высоты у лайнера сработал датчик неисправности шасси. В связи с этим самолет вернулся в Кольцово, посадка прошла в штатном режиме. На борту находились 65 человек.
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Пассажиры вынужденно севшего в Екатеринбурге самолета вылетели в Ереван резервным бортом

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