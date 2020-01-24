Происшествия
РБКЛетевший в Ереван самолет вернулся в Екатеринбург из-за неисправности
По предварительным данным, утром 24 января самолет Airbus А-320 вылетел из Кольцово в Ереван, но во время набора высоты у лайнера сработал датчик неисправности шасси. В связи с этим самолет вернулся в Кольцово, посадка прошла в штатном режиме. На борту находились 65 человек.
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В Кольцово экстренно приземлился лайнер «Уральских авиалиний» из-за поломки шасси
КП - Екатеринбург00:55
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