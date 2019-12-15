Происшествия
РБКЛетевший в Гонконг пассажирский самолет вернулся в Шереметьево
Пассажирский самолет Airbus А330 авиакомпании «Аэрофлот», который вылетел в Гонконг из московского аэропорта Шереметьево, вернулся назад. Это произошло из-за ухудшения самочувствия пассажира, заявили «РИА Новости» в пресс-службе «Аэрофлота».
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Общество
Минфин уберёт возможность обналичивания замороженных пенсий
Как отмечает издание, причиной критики стало то, что в нынешней версии документа заложена возможность обналичивания замороженных в 2014 году пенсионных накоплений, формировавшихся в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
Общество
В Госдуме предложили расселять аварийные дома по ипотеке
Переселять проживающих в аварийных и ветхих домах россиян за счет ипотеки со ставкой не выше 3% годовых предложили в комитете Госдумы по бюджету.
Политика
Эрдоган пригрозил США признать геноцид индейцев
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Вашингтону в ответ на признание геноцида армян в 1915 году утвердить резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки.
Происшествия
Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком
Появилось видео издевательств 35-летнего жителя Омска Сергея Казакова над восьмилетним пасынком.
Шоу-бизнес
Гузеева оскорбила поклонницу за обвинение в высокомерии
Политика
Германия призвала США не вводить санкции против Nord Stream-2
Германия настоятельно призывает Соединенные Штаты не утверждать оборонный бюджет, которым вводятся санкции против газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, сообщает газета Handelsblatt.По его словам, ФРГ находится в постоянном контакте с США по данному вопросу.
Космос
«Роскосмос» запланировал тесты двухчасовой схемы полета к МКС
"Роскосмос" в 2020 году протестируют двухчасовую одновитковую схему полета космических кораблей к МКС.
Космос
Стартовый комплекс для сверхтяжелой ракеты начнут строить на Восточном
Определена дата строительства стартового комплекса для ракеты сверхтяжелого класса на космодроме Восточный.
Энергетика
Цены на нефть снижаются в понедельник утром
По данным торгов, к 06.20 утра по московскому времени цены на нефть североморского сорта Bent снижались на 0,34%, до 65 долларов за баррель.
Хоккей
Сборная России одолела Финляндию в матче Кубка Первого канала
Сборная России по хоккею переиграла команду Финляндии в матче Кубка Первого канала со счетом 2-0.
Общество
У Роскосмоса запросили еще 18 млрд рублей на «лунный» корабль «Орел»
Общество
Стали известны самые востребованные профессии в 2020 году
Среди специалистов узкого профиля рынок труда будет больше всего нуждаться в специалистах по таргетированной и контекстной рекламе, e-mail-маркетологах, SMM- и SEO-специалистах, программистах, разработчиках мобильных приложений, аналитиках Big Data, высококвалифицированных инженерах, специалистах по развитию HR-бренда.
Происшествия
В Москве с опоры Крымского моста сняли мужчину
В Москве спасатели с помощью автолестницы сняли мужчину, залезшего на опору Крымского моста.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская приняла ванну прямо во время шоу Малахова
Женщины смотрели на Успенскую в ванне большими глазами, а мужчинам явно нравилось – они постоянно улыбались.
Политика
Власти Казахстана прокомментировали идею о переименовании Алматы
Власти Казахстана прокомментировали слова писателя и общественного деятеля Олжаса Сулейменова о том, что президент республики Касым-Жомарт Токаев якобы поддерживает идею переименования Алматы в Алма-Ату.
Футбол
Роналду впервые в сезоне забил два гола в матче «Ювентуса»
В текущем сезоне Роналду провел 19 матчей за «Ювентус», забил 11 голов и отдал одну результативную передачу.
Здоровье
Эксперт назвал три лучшие продукта для борьбы со стрессом
Медицинским экспертом названы три лучшие продукта для борьбы со стрессом и его ликвидации, сообщается в статье, опубликованной изданием Health.News.
Общество
Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора
Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
Общество
В Севастополе затонул плавучий док со списанной подлодкой
Политика
Американский журнал составил рейтинг самых могущественных стран
Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира". Рейтинг опубликован в журнале U.S.News.
Общество
Борис Добродеев — РБК: «Плохо то, что, кроме нас, денег никто не дает»
Главный вклад в рост Google дает YouTube, а это не совсем наш прямой конкурент.
Происшествия
Валерия раскрыла детали ДТП с участием сына
Певица Валерия прокомментировала в эфире телеканала НТВ первую из трех аварий, случившихся за минувшую неделю с ее сыном Арсений Шульгин.
Политика
Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей
Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме отреагировал на то, что министра транспорта и связи страны Санну Марин назначили нпа пост премьера Финляндии, заявив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
Общество
Минюст предложил изменить правила взыскания долгов с россиян
Минюст РФ предложил внести изменения в существующий порядок взыскания долгов с физических лиц.
Политика
В Кремле рассказали об условии транзита газа через Украину
«Транзит газа через Украину возможен только при коммерческой и экономической целесообразности для поставщика газа», — сказал представитель Кремля в программе «Большая игра» на Первом канале.
Политика
Министр иностранных дел Германии обвинил Путина в нелепости
В Берлине министр иностранных дел Германии Хайко Маас оценил заявление российского президента Владимира Путина как «нелепое».
Культура
Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95»
Президент Украины Владимир Зеленский побывал на концерте студии «Квартал 95», руководителем которой он был ранее, сообщил 15 декабря телеканал 112.ua.
Футбол