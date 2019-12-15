Происшествия

РБКРБКЛетевший в Гонконг пассажирский самолет вернулся в Шереметьево

Пассажирский самолет Airbus А330 авиакомпании «Аэрофлот», который вылетел в Гонконг из московского аэропорта Шереметьево, вернулся назад. Это произошло из-за ухудшения самочувствия пассажира, заявили «РИА Новости» в пресс-службе «Аэрофлота».
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Общество

Минфин уберёт возможность обналичивания замороженных пенсий

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Германия настоятельно призывает Соединенные Штаты не утверждать оборонный бюджет, которым вводятся санкции против газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, сообщает газета Handelsblatt.По его словам, ФРГ находится в постоянном контакте с США по данному вопросу.
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«Роскосмос» запланировал тесты двухчасовой схемы полета к МКС

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Космос

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Цены на нефть снижаются в понедельник утром

По данным торгов, к 06.20 утра по московскому времени цены на нефть североморского сорта Bent снижались на 0,34%, до 65 долларов за баррель.
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Власти Казахстана прокомментировали слова писателя и общественного деятеля Олжаса Сулейменова о том, что президент республики Касым-Жомарт Токаев якобы поддерживает идею переименования Алматы в Алма-Ату.
Газета.Ru вчера в 22:12
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Общество

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Главный вклад в рост Google дает YouTube, а это не совсем наш прямой конкурент.
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Политика

В Кремле рассказали об условии транзита газа через Украину

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REGNUM 00:52
Политика

Министр иностранных дел Германии обвинил Путина в нелепости

В Берлине министр иностранных дел Германии Хайко Маас оценил заявление российского президента Владимира Путина как «нелепое».
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Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95»

Президент Украины Владимир Зеленский побывал на концерте студии «Квартал 95», руководителем которой он был ранее, сообщил 15 декабря телеканал 112.ua.
REGNUM 00:28
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«Сосьедад» ответил на жалобу «Барселоны» по эпизоду с Пике

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