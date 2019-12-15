Происшествия
РБКЛетевший в Гонконг пассажирский самолет вернулся в Шереметьево
Пассажирский самолет Airbus А330 авиакомпании «Аэрофлот», который вылетел в Гонконг из московского аэропорта Шереметьево, вернулся назад. Это произошло из-за ухудшения самочувствия пассажира, заявили «РИА Новости» в пресс-службе «Аэрофлота».
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