Пассажирский самолет Airbus А330 авиакомпании «Аэрофлот», который вылетел в Гонконг из московского аэропорта Шереметьево, вернулся назад. Это произошло из-за ухудшения самочувствия пассажира, заявили «РИА Новости» в пресс-службе «Аэрофлота».

Летевший в Гонконг пассажирский самолет вернулся в Шереметьево

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