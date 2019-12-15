Происшествия

РБКРБКЛетевший в Гонконг пассажирский самолет вернулся в Шереметьево

Пассажирский самолет Airbus А330 авиакомпании «Аэрофлот», который вылетел в Гонконг из московского аэропорта Шереметьево, вернулся назад. Это произошло из-за ухудшения самочувствия пассажира, заявили «РИА Новости» в пресс-службе «Аэрофлота».
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Летевший из Москвы в Гонконг самолёт вернулся в аэропорт вылета

RT на русском13:58

Летевший в Гонконг самолет «Аэрофлота» благополучно возвратился в Шереметьево

ТАСС13:40

«Аэрофлот» уточнил причину экстренной посадки самолета в Шереметьево

РИА Новости13:34

В Шереметьеве вынужденно сел вылетевший в Гонконг самолёт

Говорит Москва13:28

Вылетевший в Гонконг самолет «Аэрофлота» вынужденно вернулся в Москву

Интерфакс14:04

Названа причина экстренной посадки самолета в Шереметьево

Известия13:38

Летевший в Гонконг пассажирский самолет вернулся в Шереметьево

РБК13:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 15:57, Ашберн
Политика

Коми признал, что был неправ, следя за штабом Трампа

Бывший директор американского ФБР Джеймс Коми признал, что ряд сотрудников ведомства допускали небрежность и недочеты, когда вели слежку за избирательным штабом Дональда Трампа в 2016 году.
Вести.Ru 13:17
Футбол

Матч «Арсенала» против «Ман Сити» не покажут в Китае из-за поста Озила

Сообщается, что вместо матча «Арсенала» против «Ман Сити» в Китае покажут в записи встречу «Тоттенхэма» с «Вулверхэмптоном».
Матч ТВ 10:56
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru вчера в 11:12
Происшествия

В Москве полицейские застрелили подозреваемого в нападении на женщину

Сотрудники полиции застрелили подозреваемого в нападении на женщину, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 14:36
Политика

Член ПАСЕ призвал привлечь ДНР и ЛНР к нормандскому формату

Глава комитета бундестага по вопросам экономического сотрудничества, развития и здравоохранения, член ПАСЕ Ульрих Оэмэ заявил, что самопровозглашённые Луганская и Донецкая народные республики должны участвовать в нормандском формате.
RT на русском 13:28
Спорт

Россия выиграла бронзу женского чемпионата мира по гандболу

Женская сборная России по гандболу выиграла бронзу в чемпионате мира в Японии, победив Норвегию со счетом 33:28.
Общественное телевидение России 13:09
Шоу-бизнес

Егор Дружинин рассказал о сложностях работы с Пугачёвой

Хореограф и режиссёр Егор Дружинин рассказал, что он ставил танцы и шоу многим звёздам, но сложнее всего оказалось работать с певицей Аллой Пугачёвой.
News.ru 06:41
Политика

Сокуров ответил на обвинение Кадырова в национализме

Отвечая на обвинение Кадырова в национализме, режиссер отметил, что «националистом можно назвать любого человека, который думает о себе, о своей семье, о своем народе, о своей культуре».
Росбалт 05:59
Фигурное катание

Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе

Ореанда-Новости 05:54
Общество

Россияне стали чаще покупать дорогие смартфоны

За этот год средняя цена на смартфоны в России выросла на 5% и сейчас составляет 16-17 тысяч рублей, пишет агентство РИА Новости.
ФедералПресс вчера в 21:19
Политика

Эрдоган пообещал США признать геноцид американских индейцев

Анкара может признать геноцид американских индейцев, если США будут и дальше указывать на геноцид армян, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Экономика сегодня 15:23
Экономика

ЕБРР назвал условия для наращивания инвестиций в Белоруссии

Глава представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Александр Пивоварский считает, что для увеличения ежегодных инвестиций в Белоруссии необходима реализация трансформационных проектов в госсекторе.
Известия 15:01
Музыка

Шнуров раскритиковал Гагарину на шоу «Голос»

Телеканал 360° вчера в 01:56
Общество

Путин расширил территорию действия закона о самозанятых

Эксперимент по взиманию налога с самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года.
Интерфакс 07:35
Гаджеты

Apple использует в Mac Pro самую дешевую оперативную память

Проанализировав комплекты для апдейта компьютеров, эксперт выяснил, что компания оснащает изначально свои системы модулями на микросхемах Micron.
Вечерний курьер 15:43
Культура

В Париже умерла актриса Анна Карина

Известная французская актриса Анна Карина ушла из жизни в 80 лет, находясь на лечении в одном из госпиталей Парижа.
Bimru.ru 09:49
Кино

Актер Анатолий Васильев вернется в седьмой сезон сериала «Сваты»

Актер Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты». Зрители смогут увидеть его в седьмом сезоне.
Peterburg2.ru 14:27
Наука

Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов

Елена Малышева назвала бессонницу «легкой мелочью» на фоне других серьезных проблем со здоровьем, которые рафинированные углеводы могут вызвать.
ToDay News Ufa вчера в 02:52
Кино

«Союзмультфильм» показал продолжение «Умки»

Собака.ru 06:54
Происшествия

В Москве с опоры Крымского моста сняли мужчину

В Москве спасатели с помощью автолестницы сняли мужчину, залезшего на опору Крымского моста.
RT на русском 06:01
Футбол

Юнгберг: «Я горжусь игроками „Арсенала“»

Soccer.ru 14:08
Авто

Renault-Nissan оптимизирует модельный ряд в России за счет Niva

С покупкой «GM-АвтоВАЗ» концерт Renault-Nissan, в который входит «АвтоВАЗ», сможет оптимизировать модельный ряд в России благодаря Niva, так как она станет носить логотип Lada, а вот новое поколение может получит уже другой логотип, к примеру марки, Renault.
Tvoe-avto.com 07:26
Футбол

«Монако» сыграл вничью с «Анже», Головина заменили на 79-й минуте

«Монако» в гостевом матче 18-го тура чемпионата Франции сыграл вничью с «Анже» (0:0). Российский полузащитник гостей Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 79-й минуте встречи.
Спорт-Экспресс вчера в 15:55
Политика

В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией

В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Российская газета вчера в 14:45
Наука

Генетик создаст приложение для знакомств по ДНК

ToDay News Ufa 13 декабря в 15:11
Политика

Партия «Яблоко» избрала нового председателя

Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
РБК вчера в 17:28
Гаджеты

Эксперты назвали главное отличие Xiaomi Mi Mix 4 от Mi Mix Alpha

Эксперты назвали главное отличие Xiaomi Mi Mix 4 от передового смартфона Mi Mix Alpha.
Актуальные Новости 06:12
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева поддержала хоккеиста, укравшего дочерей у бывшей жены

Ведущая Лера Кудрявцева опубликовала пост в защиту хоккеиста Никиты Зайцева.
ИнфоСМИ 11:44
Армия и оружие

Американский эсминец «Росс» вошел в Черное море

Американский эсминец "Росс" вошел в юго-западную часть акватории Черного моря, сообщил Национальный центр управления обороной.
РИА Новости 11:41
Футбол

Юный вратарь «Фламенго» покорил соцсети после 7 сэйвов подряд

Матч ТВ 15:10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное