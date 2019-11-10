Происшествия

Газета.RuГазета.RuЛетевший в Сочи самолет экстренно сел из-за курившей пассажирки

Самолет, совершающий рейс из Челябинска в Сочи, вынужденно сел в Самаре из-за пассажирки, которая курила в туалете электронные сигареты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Куйбышевской транспортной прокуратуры.
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