Происшествия
РБКЛетевший в Токио самолет экстренно сел в Хабаровске из-за неполадок
Самолет Boeing 787 японской авиакомпании ANA экстренно сел в аэропорту Хабаровска, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя воздушной гавани Анастасию Хаустову.
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Политика
Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предложил проводить заседания Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН по вопросам разоружения за пределами США.
Lenta.ru 17:41
Происшествия
В Москве произошла стрельба в общежитии
В Москве произошла стрельба в районе Чертаново, сообщает телеграм-канал Mash. Инцидент произошел в общежитии.
Газета.Ru 16:20
Экономика
Forbes назвал крупнейшие в России иностранные компании
Аналитики издания Forbes составили рейтинг крупнейших компаний с иностранным участием, которые работают в России.
Труд вчера в 06:34
Экономика
В России 9% горючего на заправках оказалось суррогатом
Доля фальсифицированного и суррогатного горючего на российском на рынке составляет 8,8%. Это показали проверки Росстандарта, проведенные с начала года.
Известия вчера в 18:21
Здоровье
Названы влияющие на продолжительность жизни продукты
Народные новости вчера в 00:47
Космос
Последняя ракета «Союз-ФГ» стартовала с Байконура
Российская ракета-носитель среднего класса «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» запущена с космодрома Байконур.
Мойка78 вчера в 11:01
Авто
Электрический Chevrolet Corvette побил мировой рекорд скорости
Электрический суперкар GXE, построенный на базе Chevrolet Corvette компанией Genovation, побил собственный рекорд скорости 2017 года.
Motor 11:17
Хоккей
Панарин и Кравцов забросили три шайбы «Рейнджерс» в игре с «Айлендерс»
Российские нападающие команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и Виталий Кравцов забросили три шайбы на двоих в контрольном матче с «Нью-Йорк Айлендерс».
РБК вчера в 01:30
Музыка
Натали порадовала поклонников новым треком
Новый трек получил название «Мужчина-мечта» (16+). Премьера новой песни состоялась 26 сентября.
Newsroom24 05:36
Происшествия
В Москве задержали генерала МВД Александра Мельникова
В Москве задержали генерал-майора из центрального аппарата МВД Александра Мельникова, его обвиняют в покушении на крупное мошенничество, передает корреспондент РИА Новости из Басманного суда.
РИА Новости вчера в 09:01
Происшествия
49 человек пострадали при посадке самолета в Барнауле
После жесткой посадки Boeing 767-300 в аэропорту Барнаула за медицинской помощью обратились 49 человек.
ЧС-ИНФО вчера в 23:09
Кино
Фильм «Гемини» с Уиллом Смитом разгромлен западными критиками
Фантастический фильм "Гемини", который снял режиссер Энг Ли, не понравился западным кинокритикам.
Kinonews.ru 17:01
Общество
МЧС подтвердило запрет курения на балконах
Ведомости 12:42
Экономика
В кабмине предложили новый вариант законопроекта о защите инвестиций
Уже завтра Козак планирует обсудить новую версию законопроекта с представителями бизнеса, а до конца сентября Минфин, ФАС и Минэкономразвития должны изучить инициативу вице-премьера и внести свои предложения.
Бизнес.Ру 13:28
Общество
Пользователи сети сломали головы над простой задачей для дошкольников
Некоторые пользователи заявляли, что несколько минут не могли понять, как решить задачу, хотя на самом деле разгадка была проста.
Lenta.ru 12:08
Транспорт
В ФАР оценили идею снизить допустимый порог превышения скорости
Вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов в беседе с Nation News оценил заявление заместителя начальника ГИБДД России Владимира Кузина о том, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
RT на русском вчера в 13:54
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева удивила Сеть своим фото 25-летней давности
Сегодня телеведущая Лера Кудрявцева развлекла подписчиков в социальной сети, опубликовав свои архивные фотографии.
Uznayvse.ru 05:35
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, как продлить жизнь онкологических больных
Известный российский доктор Александр Мясников рассказал о способах продления жизни практически при любом раке.
Ugpressa.ru 24 сентября в 13:52
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прогулялась по набережной Благовещенска
Ольга Бузова назвала благовещенскую набережную популярной.
Амурская правда 04:32
Гаджеты
Intel представила SSD 665p с более ёмкой и быстрой памятью QLC NAND
665p не является серьёзным обновлением: он включает тот же 4-канальный контроллер Silicon Motion SM2263, но обновляет память NAND до 96-слойной 3D QLC NAND второго поколения от Intel.
3DNews 05:13
Экономика
Банки и операторы связи столкнулись с валом подмены номеров
Директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов уточнил, что банк столкнулся с всплеском мошеннических звонков в начале июля, часть была с подменой номера.
Коммерсантъ 18:33
Происшествия
Ресторан «Арарат» горит в Набережных Челнах
Недействующий ресторан "Арарат" горит в Набережных Челнах, из-за сильного задымления идет эвакуация жильцов соседних домов.
ТАСС 11:56
Происшествия
Скончался адвокат Александра Кокорина
Адвокат Андрей Ромашов, защищавший в суде футболиста санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Александра Кокорина, умер во вторник.
Российская газета 03:32
Происшествия
В Якутске пропала студентка
25 сентября 2019 года ушла из дома и до настоящего времени не вернулась несовершеннолетняя Ситникова Анна Витальевна, 08.06.2002г.р. уроженка города Якутска, студентка 2 курса Якутского колледжа технологии и дизайна.
SakhaLife.ru 20:09
Политика
В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США
США, вводя новые санкции, препятствующие поставке топлива российским военным в Сирии, стремятся помешать полностью искоренить терроризм в этой республике.
ТАСС 18:04
Политика
Лавров встретился с главой МИД Грузии
Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с грузинским коллегой Давидом Залкалиани на полях генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:23
Армия и оружие
США разместят в Саудовской Аравии батарею ЗРК Patriot
Соединённые Штаты дополнительно размещают в Саудовской Аравии батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot и около 200 военнослужащих.
RT на русском 15:02
Происшествия
Усыновившая детей гей-пара из Москвы запросила убежище в США
Однополая пара из России попросила убежище в США, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Максима Оленичева.
Газета.Ru 09:47
Политика
Лукашенко заявил о невозможности возвращения Крыма Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о возвращении Крыма Украине закрыт навсегда.
Life.ru 05:38